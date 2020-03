La Fundació Althaia suspèn les activitats formatives i les pràctiques d'estudiants

La Fundació Althaia de Manresa ha suspès totes les activitats formatives i jornades que havia programat durant els mesos de març i abril. També les pràctiques d'alumnes, inclosos els estudiants de la facultat de Medicina de la UVic-UCC, i les accions del voluntariat. Tot a causa del coronavirus. La decisió de la fundació sanitària i assistencial s'ha fet pública aquest dimarts a la tarda.

Els diferents centres que gestiona Althaia tenen alumnes tan de cicles de formació, com del grau de Medicina -en aquest cas de la UVic-UCC i de la Universitat Internacional de Catalunya- i també de màsters. És un número canviant en funció de l'alumnat, però actualment hi havia uns 190 estudiants que feien pràctiques a l'Hospital de Sant Joan de Déu, Centre Hospitalari, Clínica de Sant Josep i els Centres d'Atenció Primària de les Bases i el del Barri Antic.

Pel que fa a les activitats formatives n'ha suspès quatre. Una és la Jornada de Geriatria que organitza conjuntament amb Sant Andreu Salut i l'Institut Català de la Salut (ICS). S'havia de celebrar el pròxim 26 de març i era previst que hi assistissin un centenar de professionals sanitaris.

També s'han ajornat trobades professionals de Neurologia, Cardiologia i Traumatologia previstes per als pròximes dies, així com sessions informatives internes on hi havien d'assistir nombrosos professionals.

Althaia també ha resolt suspendre totes les activitats que porten a terme els voluntaris de la institució.