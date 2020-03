L'acte institucional del Dia de les Dones a Manresa exhorta a seguir avançant

El Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa ha acollit l'acte commemoratiu del Dia Internacional de les Dones, en el marc del qual s'ha remarcat el camí que queda pendent per minvar la desigualtat encara existent entre dones i homes. En el marc de l'acte s'ha pogut veure la colpidora acció teatral "Indòmita", a càrrec de Projecte Lilith.

Tot i que la situació de la dona en molts camps és actualment millor que mai, queda molt camí per recórrer per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes, en tots els camps. Així s'ha posat de manifest en l'acte de commemoració del Dia Internacional de les Dones d'aquest vespre, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa, organitzada pel consistori conjuntament amb el govern de la Generalitat a la Catalunya central i l'Institut Català de les Dones. L'acte s'ha fet el dia 10 no el mateix 8 de març, diumenge, per la coincidència amb la manifestació dels col·lectius feministes, a la qual el consistori dona suport.

L'acte s'ha iniciat amb el parlament de la regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz Mas, que ha manifestat que "malgrat que la situació de la dona és la millor de la història de la humanitat", queda molta feina per fer i que "el canvi és desesperadament lent per a les dones i les nenes". Cruz ha insistit en la necessitat de continuar treballant perquè dones i homes tinguin els mateixos drets i oportunitats i ha remarcat l'existència de "dobles i triples discriminacions", per raó de color de la pell o orientació sexual, entre altres. La regidora ha demanat "poder gaudir d'espais lliures de violències, on puguem ser reconegudes i representades", i ha assegurat que "és hora que la igualtat sigui una realitat".

Cristina Cruz ha afirmat que la prioritat és "posar les persona al centre de les polítiques" i ha recordat que "el repte per assolir una societat amb igualtat és llarg però hi estem treballant, perquè mereixem una societat més justa i igualitària".

En nom del Consell Municipal de la Dona, Sandra Pujol Solernou ha llegit el manifest en què ha remarcat que "sororitat i diversitat són els motors de l'empoderament". En el manifest es recorda que assoliments ja normalitzats a casa nostra, com el tret a vot o la decisió sobre el propi cos, en molts països encara no existeixen, i hi afegeix que "el patriarcat no ens vol cedir el que és nostre, vol revertir allò que la dona s'ha guanyat a base de molts anys de lluita: igualtat, drets i llibertat". Per això, el manifest del Consell fa una crida a seguir treballant "per reclamar el que ens pertany.

Posteriorment ha tingut lloc l'acció teatral titulada "Indòmita", a càrrec de tres actrius i un percussionista de la companyia Projecte Lilith, una representació punyent, colpidora, impactant i sense embuts en què es defensa la necessitat de lluitar contra els estereotips de gènere, contra les desigualtats i contra la violència de gènere.

Han tancat l'acte la delegada del govern a la Catalunya central, Alba Roca Camps, qui ha llegit la declaració institucional del 8 de març de l'Institut Català de les Dones, i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent Torras, que ha celebrat que "puguem fer aquesta commemoració envoltats de persones compromeses, que us distingiu pel treball i el compromís per combatre i eradicar qualsevol discriminació cap a les dones. És una lluita tenaç i continuada, que cal que mantinguem encara avui, per conquerir la fita de la igualtat efectiva i real entre dones i homes".

L'alcalde ha afirmat que "gràcies a l'esforç col·lectiu, el paper de dona ha anat fent conquestes importants a la nostra societat, si bé el camí per a la transformació del rol de les dones es troba encara lluny del que seria desitjable i just". En aquest punt, ha remarcat aspectes com la bretxa salarial (les dones cobren de mitjana un 23% menys que els homes), el fet que les dones dediquen gairebé el doble de temps a les feines de la llar i la cura a la família que els homes, la major precarietat laboral de les dones, la feminització de la pobresa o el percentatge de només el 35,4% dels càrrecs de direcció i gerència ocupats per dones.

L'alcalde sí que ha apuntat que a la corporació municipal s'ha assolit gairebé la paritat en aquest mandat (13 regidors i 12 regidores) i el govern municipal és del tot paritari (8 homes i 8 dones).

Valentí Junyent ha fet una crida a continuar treballant per no abaixar la guàrdia i ha afegit que "des de la regidoria de Feminismes i LGTBI s'han impulsat diversos plans d'igualtat, es tiren endavant polítiques i campanyes de tota mena, amb motiu del 8 de març i tot l'any, i amb tota mena de col·lectius, amb l'objectiu de caminar a pas ferm cap a la igualtat real".