L'hospital de Manresa acull una exposició per sensibilitzar sobre les persones que conviuen amb una ostomia

Donar visibilitat a la realitat de les persones que conviuen amb una ostomia i reconèixer la tasca dels professionals d'infermeria que en tenen cura. Aquest és l'objectiu de l'exposició de fotografies «Héroes y heroínas», que es pot visitar al vestíbul de la planta -1 de l'Hospital Sant Joan de Déu fins al 31 de març. Es tracta d'una mostra itinerant promoguda pel grup de treball de professionals d'infermeria en estomateràpia de l'Estat espanyol (GESTO) amb el suport de Hollister, empresa de productes i serveis per a la cura de la salut.

L'exposició posa cara a persones que viuen unides a una ostomia i a les infermeres estomaterapeutes que les cuiden. En concret, està formada per 14 històries de diferents pacients d'arreu de l'estat, il·lustrades per diverses imatges que reflecteixen l'efecte de ser portador d'una ostomia i com cada persona s'ha adaptat per reprendre la seva vida quotidiana. Les fotografies són obra d'Álvaro Laiz, col·laborador habitual del National Geographic, reconegut amb el premi internacional Sony World Photography Awards 2019.

La mostra forma part del projecte Humanizacción per contribuir a sensibilitzar sobre les ostomies, que encara generen molt tabú i estigma en la societat, i posar en valor la tasca realitzada per les infermeres expertes en estomateràpia.

La inauguració de la mostra va tenir lloc aquest dilluns amb la participació de professionals de la Fundació Althaia, membres de l'Associació Catalana d'Ostomitzats ACO – Catalunya Central i de Hollister. L'acte va posar de manifest com la col·laboració entre institucions sanitàries, professionals de diferents especialitats i pacients permet donar una atenció integral donant resposta a les diferents necessitats de les persones afectades.

Amb aquesta exposició continua l'activitat artística i de promoció de la salut als vestíbuls de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.



Què és una ostomia?

Una ostomia és el procediment quirúrgic mitjançant el qual es practica una obertura a l'abdomen per on s'evacua els productes de rebuig del cos, com són la femta i l'orina. Algunes de les patologies per les quals pot ser necessari practicar una ostomia d'eliminació són el càncer colorectal, la malaltia inflamatòria intestinal (Crohn o Colitis ulcerosa) i el càncer d'anus, entre d'altres.