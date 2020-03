Presentació del llibre de Jaume Funes, avui

El sindicat CCOO i el col·lectiu Una altra educació és possible organitzen conjuntament la presentació del llibre «Fer de mestre quan ningú no sap per a què serveix», del psicòleg, periodista i educador Jaume Funes, avui a les 7 de la tarda al centre cultural del Casino de Manresa. En l'acte, el professor de secundària Llorenç Planes entrevistarà l'autor del llibre, Jaume Funes.