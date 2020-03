Una promotora privada trenca la sequera d'habitatge protegit a Manresa amb 28 pisos

El solar on es construirà el bloc de pisos protegits, delimitat per tanques. A la dreta hi ha el nou Mercadona

Una promotora privada, la mateixa que va urbanitzar el sector de la Sagrada Família de Manresa on s'ha fet el nou Mercadona, construirà 28 pisos de protecció oficial en un solar que hi ha darrere el recentment estrenat supermercat, segons ha pogut saber Regió7 en exclusiva. Seran habitatges de protecció oficial de venda, no de lloguer, i l'entrada es farà pel nou carrer de Pilar Bertran Vallès, inaugurat poc abans de l'obertura del Mercadona.

L'edifici Sagrada Família –nom que li dona la impulsora del projecte– serà aixecat per la promotora Cel Urbà, amb seu a Castellbisbal i a Barcelona, que és la propietària del terreny. També ho era de la superfície on s'ha construït el supermercat, que va vendre a Mercadona un cop urbanitzada. Seran els primers habitatges de protecció oficial que es construeixen a Manresa des del 2013. Va ser llavors quan es va posar punt final a un periple d'obres al sector de les Escodines, que va durar cinc anys i que va requerir un pressupost de 23 milions d'euros. Va culminar amb més d'un centenar de pisos nous entre la via de Sant Ignasi, el carrer de Montserrat, la plaça de Sant Ignasi i la plaça del Salt, la majoria en règim de lloguer protegit.

Ara, aquests que es construiran a la Sagrada Família també seran en règim de protecció oficial, però de venda. No es podran llogar. Els preus màxims de cada habitatge venen marcats per llei, que estableix un topall de 1.576,64 euros per metre quadrat d'habitatge a Manresa (que pertany a la zona B) per a promocions privades, i de 788,32 euros pel que fa a pàrquing i trasters. Aquest topall varia segons el municipi i pot arribar a més de 1.900 euros per metre quadrat en ciutats com Barcelona.

L'empresa té previst demanar la llicència d'obres pels volts d'abril i iniciar la construcció el quart trimestre d'aquest any. El lliurament de les claus es faria, segons el calendari previst, el segon trimestre del 2022.



D'un a quatre dormitoris

Segons documentació a la qual ha tingut accés Regió7, la parcel·la on Cel Urbà aixecarà els 28 pisos està catalogada pel Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Manresa com a sòl destinat a l'habitatge protegit i, per tant, la propietat està obligada a vendre al preu que estipula la llei, mai per sobre. En aquest cas, el preu dels habitatges anirà des de 81.100 euros per als pisos d'un dormitori; des de 97.343 euros per als pisos de dos dormitoris; des de 125.218 euros per als de tres habitacions; i des de 130.421 euros per als habitatges de quatre habitacions. Sense IVA ni despeses de compravenda. El preu sí que inclou plaça d'aparcament i traster.

El solar té una superfície de 1.449,70 m2 i una edificabilitat de 2.086,60 m2. La promoció constarà de 28 habitatges de protecció oficial d'un, dos, tres i quatre dormitoris, amb una superfície útil màxima de 90 m2 –tal com marca la llei–, places d'aparcament i trasters (n'hi haurà 22) al mateix edifici. Hi haurà plantes baixes i àtics amb àmplies terrasses, segons la mateixa documentació.

La promotora descriu algunes de les qualitats del futur immoble en un avançament del projecte al que ha tingut accés aquest diari, entre les que especifica que la climatització (aire fred i calent) es farà mitjançant bomba de calor; que les cuines seguiran la normativa d'habitatges de protecció oficial; que els banys amb dutxa i sanitaris disposaran d'un mecanisme estalviador de consum; i que l'edifici comptarà amb una preinstal·lació per a la recàrrega elèctrica de vehicles, amb una previsió del 10% dels vehicles de l'aparcament.

La comercialitzadora de la nova promoció, Eva Martínez, especialitzada en la venda i lloguer d'habitatge de protecció oficial, ha explicat a Regió7 que els acabats seran «senzills» i els futurs propietaris «els podran complementar, si així ho volen». Martínez ha subratllat que això no significa que els acabats siguin de poca qualitat, «perquè la llei marca uns estàndards que s'han de complir», però per tal que el preu sigui assequible i beneficiós per al promotor es dona per fet que els acabats i els materials utilitzats no seran de gamma alta.

Martínez ha manifestat que en solars destinats a pisos de protecció oficial «el preu és molt ajustat al sòl, i es fa difícil construir a un preu tan baix». Que Cel Urbà hagi pogut tirar endavant la promoció, destaca, és fruit que ja era propietària del terreny i, per tant, «això li ha permès rebaixar els costos».

Els adquirents d'habitatge amb protecció oficial l'han de destinar a residència habitual i permanent i no el poden cedir o llogar a altres persones. Per optar-hi, no es pot ser titular d'un altre habitatge protegit ni tampoc d'un habitatge lliure, excepte que se li hagi privat del seu ús per causes no imputables a la persona interessada, i en cap cas hi poden accedir els titulars d'un habitatge o d'un dret sobre un habitatge que tingui un valor cadastral superior al 40% del preu de l'habitatge que es vol adquirir; cal estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial; i s'han de justificar uns ingressos no superiors als màxims establerts en funció del règim de qualificació de l'habitatge.



Paràmetres no actualitzats

En el cas de la promoció que ens ocupa, els ingressos familiars màxims són: de 54.778,14 euros per a les famílies d'un membre; de 56.472,31 euros per a famílies de dos membres; de 58.901,23 euros per famílies de tres persones; i de 60.864,60 euros per a famílies de quatre membres.

Martínez ha assegurat que la Generalitat treballa en la revisió dels paràmetres que marca la llei de l'habitatge a Catalunya pel que fa a la protecció oficial, regulada pel Pla per al Dret a l'Habitatge, aprovat pel Decret 75/2014, de 27 de maig. Aquesta revisió podria comportar la modificació dels preus màxims per metre quadrat o dels ingressos màxims, fixats en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Són valors que no s'han actualitzat segons l'evolució del mercat immobiliari i no han tingut en compte aspectes tan importants com la disminució generalitzada del poder adquisitiu de les famílies arran de la crisi econòmica de fa una dècada.

De fet, segons el Pla Local d'Habitatge de Manresa 2017-2019, aquesta circumstància va comportar que a la ciutat, després de la bombolla immobiliària, els preus al mercat de l'habitatge lliure caiguessin fins a nivells inferiors als preus màxims fixats per a l'habitatge de protecció oficial. És a dir, que per llei, era permès vendre més car un pis protegit que un pis al mercat lliure.

Això va portar el consistori manresà a no donar prioritat a la construcció d'habitatge protegit, sinó a treballar «en altres línies per obtenir habitatges i ajuts a disposició dels Serveis Socials per donar cobertura a part de la població més fràgil», segons es desprèn d'aquest document.



Sessió informativa el 20 de març

Eva Martínez ha apuntat a aquest diari que ja hi ha 38 persones interessades en aquests habitatges. Algunes han conegut el projecte a través dels mateixos promotors –que ho han fet córrer entre gent propera i coneguda– i d'altres hi han estat derivades directament des de Forum, empresa municipal que gestiona el parc públic d'habitatge de Manresa i que disposa d'un registre de sol·licitants de protecció oficial.

Amb tots els interessats es farà una sessió informativa el divendres 20 de març, a les 18 h, a l'Espai Jove Joan Amades (carrer de Sant Blai, 14). Per rebre més informació es pot enviar un correu a sagradafamiliamanresa@gmail.com.