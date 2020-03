«Veure com funciona el sistema sanitari és fonamental»

Telmo Senperena té 18 anys i és de Sant Sebastià, al País Basc. Ha començat a estudiar Medicina per vocació i tradició familiar, va explicar ahir. Va veure passar pacients a la consulta del metge de família Joan Tobias, al CAP Bages. «Jo crec que veure com funciona el sistema i la relació entre metge i pacient és fonamental per triar el nostre camí». Va comentar que l'activitat docent estrenar bata és una agradable i una bona experiència.