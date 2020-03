Brutícia, arbres morts, clapes sense gespa i esquerdes al paviment al parc Vila Closes

Veïns del barri de Saldes-Plaça Catalunya de Manresa han fet arribar a aquest diari, per enèsima vegada, el seu malestar per la «deixadesa» del parc Vila Closes. Denuncien que hi ha brutícia, escocells buits perquè els arbres s'han mort i no s'han replantat, llambordes trencades i esquerdes al paviment, i que la vegetació no es cuida, entre d'altres. Davant la situació plantejada, Regió7 ha comprovat l'estat actual del parc.

El més cridaner és la brutícia que s'acumula a la font ornamental que hi ha en un lateral del parc. No funciona. Caixes de cartró, ampolles, plàstics, papers... Tot dins l'aigua. Fa més d'un mes que s'hi han anat acumulant escombraries, segons els veïns. Un dels cantons del petit estanc d'aigua queda a tocar de l'avinguda Tudela, i sembla com si molts dels residus que hi veiem hagin estat llençats des de la vorera cap a la font, que queda a un nivell més baix.

El president de l'Associació de Veïns de la Plaça Catalunya, Ramon Caballol, consultat per aquest diari, manifesta que la bomba de la font ornamental fa temps que està espatllada i que «mai ha funcionat massa bé». A mitjan febrer, explica, tècnics de l'Ajuntament i la regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme, Núria Masgrau, van visitar el parc a petició dels veïns i van estudiar l'estat de la font ornamental. Tot feia pensar que «vindrien al cap d'uns dies a arreglar-la i netejar l'aigua bruta», afegeix, però de moment no ha estat així.

Just al costat de l'aigua, hi ha unes tanques metàl·liques provisionals col·locades al voltant de dos arbres, a la banda més propera a l'escultura de Vila Closes. Fa unes setmanes s'hi va sembrar gespa i s'hi van col·locar les tanques per evitar que la gent s'hi acosti i trepitgi la zona plantada. Diverses vegades al dia, el reg automàtic s'encén i ruixa l'herba sembrada, que comença a créixer entre els panots.

Malgrat la recent plantació de vegetació, els veïns lamenten que la gespa del parc «no està cuidada» i no creix. Això se suma als escocells d'arbres que s'han mort i no s'han replantat.

També es va posar una tanca a la part de dalt de les escales que baixen cap al parc just en aquest punt, on hi ha la font, per prohibir-hi l'accés. I pel que sembla, no hi entren els veïns ni tampoc el servei de neteja de la ciutat, perquè hi ha bosses de plàstic, embolcalls de productes, papers i, fins i tot, una xapa metàl·lica amb una estelada descolorida de l'Assemblea Nacional Catalana...

Víctor Feliu, veí del barri i reconegut activista pels drets de la gent gran de Manresa, critica la deixadesa que s'està apoderant de nou de l'espai i fa notar que hi ha llambordes trencades a l'avinguda Tudela que no s'han arreglat i que poden suposar un perill per als vianants, i també parts del parterre del parc «trinxats». A les imatges de sobre aquestes línies, s'hi poden veure algunes de les esquerdes que hi ha al paviment.



Rebuig veïnal

El parc Vila Closes es va estrenar el 2009 després d'una inversió d'1,4 milions d'euros i enmig d'una gran polèmica provocada pel seu disseny, que no va agradar gens als veïns. Sobretot per les grans estructures metàl·liques que s'hi van col·locar amb la intenció que s'hi agafés la vegetació plantada. El que havia de ser un parc verd al mig de la ciutat es va convertir en una zona de formigó i metall desagradable per a qui, se suposava, l'havia de gaudir. El rebuig per part del veïnat va fer que l'abril del 2011 l'equip de govern tripartit del PSC, ERC i ICV-EUiA pactés amb els veïns unes reformes que es van portar a consulta popular l'octubre del 2012 i que van ser avalades per la ciutadania.

Amb un pressupost de més de 300.000 euros, les dues primeres fases del projecte ja s'han dut a terme i han inclòs diverses actuacions: modificació de la barana-mur, nova escala d'accés, substitució del paviment de llambordes a l'avinguda Tudela, escocells, adequació de la xarxa de reg i plantació d'arbres (fins al 2015) i, més recentment, instal·lació d'una nova zona de joc infantil i adequació de paviments.



Les 'gàbies' encara hi són

Una de les actuacions que també consten en el projecte ratificat pels veïns el 2012, segurament la més esperada, és la que encara no s'ha pogut tirar endavant per falta de pressupost, segons l'Ajuntament. Parlem del desmuntatge de les estructures metàl·liques centrals, intervenció pressupostada en més de 100.000 euros per part del consistori.

El primer compromís va ser retirar-les el 2016, però les obres no es van pressupostar aquell any ni el següent (vegeu Regió7 de l'11 d'agost del 2016). El 2019, es va destinar una partida de 42.000 euros a la zona de jocs i el paviment, però la retirada de les gàbies no estava prevista i tampoc ho està enguany.