La demanda d'una igualtat real centra els discursos de l'acte institucional de la dona

Aconseguir un igualtat efectiva i real entre homes i dones. Aquest va ser el missatge que es va repetir més en els discursos que es van escoltar ahir al vespre en l'acte commemoratiu i institucional del Dia Internacional de les Dones compartit pel Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, l'Institut Català de les Dones i l'Ajuntament. No va omplir el Saló de Sessions i va combinar les intervencions de les autoritats i la lectura del manifest del Consell Municipal de la Dona amb una acció teatral. Quaranta-cinc minuts plens de reivindicació.

Entre els assistents hi havia el govern municipal d'ERC i de Junts per Manresa en ple i regidors del PSC i de la CUP; la senadora Mirella Cortès; directors dels serveis territorials; responsables de la Policia Local, dels Mossos d'Esquadra i d'entitats veïnals de Manresa, i una nombrosa presència de membres del Consell Municipal de la Dona i del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).



«Una taca d'oli poderosa»

Cristina Cruz, regidora de Feminismes i LGTBI, va ser la primera a parlar i a reclamar «una igualtat real». Es va congratular que enguany és el tercer any que el 8 de Març ha anat acompanyat per una manifestació, que va definir com «una taca d'oli poderosa». Malgrat celebrar que aquest és «un camí ferm i valent», va lamentar que implica «un canvi desesperadament lent» i que hi ha dones que encara avui pateixen «dobles i triples discriminacions» respecte dels homes. Unes discriminacions a les quals va posar xifres Alba Camps, delegada del Govern a la Catalunya Central. Abans, Sandra Pujol havia llegit el manifest del Consell Municipal de la Dona, que també va «reivindicar una igualtat efectiva», va lamentar les discriminacions que perduren i va acabar amb un avís alt i clar: «Reclamem el que és nostre. Seguirem lluitant pel que ens pertany».

Després d'ella, els assistents van poder gaudir de l'acció teatral Indòmita, a càrrec de Projecte Lilith, un judici a la dona amb final feliç que començava amb una pregunta: «La dona ha estat sotmesa durant segles i, ara, què es pensa, que pot canviar?» . Final feliç amb una dona sense por a dir «no» els cops que faci falta a haver de seguir els cànons estètics establerts, a dir amén a tot, a haver de ser mare quan ho diuen els altres i no quan ella ho decideixi, o no.

L'aplaudiment a la dinàmica de l'elenc teatral va anar seguit de la intervenció de Camps, que va felicitar l'Ajuntament per la seva aposta per un nou format en l'acte commemoratiu del 8 de Març, referint-se a l'esmentada l'acció de Projecte Lilith. Seguidament, per mitjà de la lectura del manifest institucional de la Generalitat, va demostrar que, a pesar de les passes que s'han fet, actualment la igualtat entre homes i dones ho és tot menys real. Dades: només el 35,4% dels alts càrrecs de direcció i gerència els ocupen dones; nou de cada deu excedències de la feina per temes de cures familiars les demanen dones, i el darrer curs enginyeria i l'arquitectura han estat les titulacions menys assolides per les dones, amb un 8%. Ho va acabar amb un «Volem almenys la meitat de tot» i el missatge que «Cada dia som 8 de març».



Govern paritari

L'alcalde Valentí Junyent va cloure la vetllada advertint que, malgrat els avenços que s'han fet, « no podem abaixar la guàrdia» per «conquerir la igualtat efectiva i real». Entre aquests avenços va citar el fet que a Manresa hi hagi un consistori integrat per 13 homes i 12 dones i un govern del tot paritari, amb 8 homes i 8 dones. «Caminem cap a aquesta igualtat real», va encoratjar als presents.