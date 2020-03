Manresa suspèn activitats en equipaments municipals durant 15 dies pel coronavirus

| Arixu particular

L'Ajuntament de Manresa ha decidit aquesta tarda la suspensió, durant els propers quinze dies, de tots els espectacles i activitats culturals en equipaments municipals, així com totes les activitats a l'aire lliure que organitza o que tenen el suport de l'Ajuntament. La mesura extraordinària entrarà en vigor aquest dijous, dia 12, i s'aplicarà fins al 26 de març, davant la problemàtica creada pel coronavirus i per desenvolupar l'acord del govern de la Generalitat que contempla actuacions preventives per tal d'aturar la malaltia.

Pel que fa als equipaments esportius municipals, seguiran les indicacions de la Generalitat de Catalunya i de les federacions respectives, i de moment continuen oberts. L'Ajuntament també recomana que les entitats suspenguin totes aquelles activitats que no siguin imprescindibles i es puguin ajornar. També se suspenen tots els concerts i espectacles al Teatre Kursaal, Teatre Conservatori i L'Auditori de la Plana de l'Om

També s'ha decidit la creació d'una comissió, que farà un seguiment permanent de la situació i que podria adaptar noves mesures complementàries, en funció de l'evolució de la situació de risc generada pel Covid-19.

L'Ajuntament ha acordat aquestes mesures amb caràcter estrictament preventiu per evitar una major propagació de la malaltia.