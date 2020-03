L'institut Guillem Catà de Manresa converteix en exposició 110 històries de dones

L'institut Guillem Catà de Manresa ha inaugurat l'exposició anomenada "Fes-te veure", un projecte que es podrà veure al vestíbul de l'institut un mes sencer, fins el 6 d'abril.

Tot va començar amb la lectura d' "Ets galàctica, Carlota" a la classe de català de 2n d'ESO. En aquesta novel·la de Gemma Lienas, la protagonista —la Carlota— explica que el seu desig és ser enginyera aeronàutica, però que no tothom a la seva família li dona suport en la seva decisió, sobretot perquè no consideren que siguin uns estudis «de noia».

A partir d'aquest fragment de la novel·la, comenta la professora Mariona Girabal, "vam iniciar un treball de reflexió a l'aula però ens va semblar que seria interessant també poder acostar-nos a la realitat de les noies que estudien enginyeria i comprovar si havien viscut situacions semblants a la de la Carlota".

La proposta va superar el 2n d'ESO i de seguida va guanyar noves implicacions. Segons Arantza Medina, coordinadora del projecte Magnet al centre, «gràcies a l'aliança del nostre centre amb la UPC-Manresa dins del programa d'Aliances Magnet, de la Fundació Bofill, al febrer d'aquest any vam poder assistir a una encoratjadora taula rodona on 10 noies estudiants d'enginyeria ens van explicar les seves experiències. Com es pot veure a l'exposició, les seves paraules van deixar petjada en les nostres alumnes».

El treball va anar agafant més volada, amb el suport de tot el departament de Llengües i el de Visual i Plàstica. Tal com diu la professora de plàstica, Miriam Navarro, «aquest treball de reflexió sobre els rols i estereotips de gènere el vam traslladar també al carrer. Els i les alumnes de 2n van fer fotografies i enquestes a 110 dones, en què elles van explicar-nos qui són i quins són els seus súper-poders».

I és que, tal i com diu Gemma Lienas, les mentalitats canvien molt més lentament que no pas les lleis. També les mentalitats de les mateixes dones. «A vegades ens costa adonar-nos dels nostres propis poders i capacitats. Per aquest motiu també hem demanat a totes les dones de l'institut que escriguin en un paper quin és el seu súper-poder —rebla Míriam Navarro—I és que amb aquesta exposició volem donar visibilitat a tot aquest treball i aportar el nostre granet de sorra en la lluita cap a la plena igualtat entre totes les persones». Quan passeu pel vestíbul aquests dies, feu-ho sense pressa, i veureu que l'objectiu s'ha aconseguit.

L'institut commemora cada any el 8 de març. Però, segons explica, "el nostre objectiu és treballar cada dia del curs per seguir construint una societat més justa i igualitària, de dones i homes lliures, cultes i amb esperit crític. I això vol dir treballar per la corresponsabilitat entre nois i noies, i fer-ho decididament pels drets de les dones, perquè tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara les tenim molt a la vora".

És per això que fins al 6 d'abril es podrà veure l'exposició "Fes-te veure".