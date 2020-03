Les Piscines Municipals de Manresa tanquen durant els pròxims 15 dies

El complex esportiu de les Piscines Municipals de Manresa tancarà aquest dijous a partir de les 5 de la tarda i no obrirà fins d'aquí a 15 dies, com a mesura de prevenció del coronavirus. La previsió és que obrin el 27 de març, però tot i així aquest termini es podria ampliar o prorrogar en funció de com evolucioni la situació.

Aquesta mesura extraordinària també comporta la suspensió de totes les activitats i cursets programats durant aquest període.

Les Piscines Municipals estan gestionades per l'empresa municipal Aigües de Manresa. Davant la situació generada, l'activació de mesures per part de la Generalitat, i la decisió de l'Ajuntament de tancar tots els equipaments culturals de la ciutat, la Fundació Aigües de Manresa- Junta de la Sèquia també ha resolt tancar el Museu de la Tècnica, el Centre de l'Aigua de Can Font i el punt d'informació de la Sèquia al parc de l'Agulla.

Això significa que les activitats previstes per a la celebració del Dia de les Matemàtiques, juntament amb EPSEM Manresa per aquest dissabte dia 14 de març, així com l'actuació de Sergio Belmonte del dia 20 de març queden suspeses. Per no renunciar totalment a la celebració, s'estan preveient activitats alternatives per fer online, i que s'aniran informant a través de les xarxes socials.

El curs sobre la Migració dels Ocells en profunditat queda aplaçat pels dissabtes 18 i 25 d'Abril. La celebració del Dia mundial de l'aigua el dia 22 de març, queda posposada per més endavant. El CITO i activitat de geocaching que es feia a Balsareny el 21 de març queda posposat fins a nova data.

Totes les mesures acordades són amb caràcter estrictament preventiu per evitar una major propagació de la malaltia, i sempre seguint les recomanacions de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa. Igualment, recomanem a tota la ciutadania que s'informi a través del departament de Salut, Protecció Civil i altres canals oficials, i segueixi els consells de les autoritats sanitàries