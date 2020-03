Homenatge a la Paqui de Joguines Valls pels prop de 80 anys darrere del taulell

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va rebre ahir Francesca Valls, la coneguda Paqui de Joguines Valls, que el mes de gener passat va haver de tancar el comerç que va estar en funcionament durant 124 anys al barri vell de la ciutat.

La Paqui, tal com és coneguda, té 92 anys i ha passat prop de vuitanta anys darrere del taulell.

L'acte d'homenatge, celebrat a l'ajuntament de Manresa, també va tenir l'assistència de la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau; de membres de la seva família, Lluís Trulls, Esperança Serra, Juli Pérez i Consol López; i de les dependentes de la botiga, Trini Xuriguera i Carme Martínez.

Durant la recepció, l'alcalde va fer el lliurament d'un ram de flors i d'un obsequi en nom de l'Ajuntament i li va agrair els gairebé vuitanta anys que ha passat dar-rere el taulell d'aquest establiment situat al carrer Urgell, al bell mig del Centre Històric.

Els clients fidels de Joguines Valls de Manresa van convertir les compres del Nadal passat en un homenatge al negoci. No només hi van a anar a comprar els regals de les festes, sinó també a expressar el disgust en saber que la botiga on havien comprat les joguines tota la vida tancava definitivament, un local històric que va obrir l'avi de la Paqui l'any 1896.