Protesta del sindicat CGT de Correus per exigir reforços

Treballadors de l'oficina de Correus de Manresa es van concentrar ahir al matí davant les instal·lacions de la plaça d'Espanya amb una pancarta que deia «CGT contra la precarietat del correu públic i de qualitat».

Segons el sindicat CGT de Cor-reus, la direcció de l'empresa va comunicar a les organitzacions sindicals l'ampliació de la plantilla amb un carter i un repartidor amb furgoneta.

La data prevista d'implantació era l'1 de març, però encara no s'ha portat a la pràctica. El sindicat va adreçar el dia 4 un escrit als responsables per demanar-los el motiu pel qual no s'havia fet l'ampliació i la nova data prevista per fer-la.

Una setmana després, i com que no s'havia rebut cap resposta, es va fer ahir l'acció de protesta al carrer. La CGT adverteix tota la ciutadania de Manresa que «sense aquesta ampliació del nombre de treballadors serà impossible poder donar un servei postal públic de qualitat que pugui garantir el dret a rebre la correspondència complint la llei postal».