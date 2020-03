Quatre professionals d'Althaia queden confinats a casa pel coronavirus

Quatre professionals de la sanitat de la Fundació Althaia de Manresa han estat confinats a casa perquè han tingut contacte, en el seu àmbit privat, amb persones que tindrien el coronavirus. Estan pendents de la prova. Segons ha insistit Althaia, aquests casos sospitosos no s'haurien encomanat a la feina.

De moment a Manresa no ha ha hagut cap cas positiu tret del que es va confirmar la setmana passada. Un home de 47 anys que va tenir contacte amb un cas positiu del Covid-19 de València. Té símptomes lleus. Fa tractament al seu domicili controlat pels serveis d'atenció primària.

A l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa hi ha dues persones infectades d'Igualada. Es van traslladar a la capital del Bages per alleugerir la pressió assistencial de l'hospital igualadí.

Per altra part la mateixa Fundació Althaia ha suspès totes les intervencions quirúrgiques no urgents previstes. Es mantenen les urgents i les oncològiques.

Es tracta d'una mesura a nivell organitzatiu intern per alliberar espais i també professionals per fer front a l'emergència del coronavirus amb més garanties. Forma part d'un pla de contingència que s'està desplegant als centres sanitaris i assistencials d'Althaia, segons fonts de la fundació, per garantir la protecció dels professionals davant el virus i garantir, també, l'atenció als usuaris.

Althaia ha insistit que cal fer un ús raonable dels serveis assistencials. En casos de dubtes es pot trucar al 061 i als centres de primària de referència de cadascú; les urgències de primària s'atenen les 24 hores del dia al CUAP del CAP Bages i en cas de risc i emergència vital cal trucar al 112.