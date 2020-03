Confusió entre el petit comerç de Manresa per si poden mantenir oberta la persiana

Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Manresa aquest migdia avisaven als botiguers del carrer Guimerà que havien de tancar l'establiment. No fer-ho podria comportar una sanció mínima de tres mil euros. Hi havia poques persianes aixecades en aquest important eix comercial de la ciutat, però alguns botiguers deien que no havien rebut cap ordre ni avís per clausurar el negoci, més enllà de les advertències de la policia. Hi havia molta confusió, i la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Manresa no sabien què havien de fer. L'Ajuntament, però, finalment s'ha cenyit al decret que ha publicat la Generalitat, que en cap moment parla del tancament de tot el comerç, i s'ha ordenat als agents que deixin de fer aquesta tasca informativa.

La presidenta de l'entitat comercial, Tània Infante, assegura que hi ha ordres contradictòries per al petit comerç. Per una banda, la pàgina web que la Generalitat que informa de les decisions preses pel govern parla del tancament de tots els comerç, però al 012, el telèfon habilitat per informar del Coronavirus, diuen que el petit comerç pot obrir. Des de Protecció Civil també han emès un comunicat en aquest sentit, sempre respectant les mesures de precaució a l'interior dels establiments. De moment, doncs, els comerciants, venguin el que producte que sigui, poden mantenir obert el seu negoci. La UBIC ha enviat un comunicat als seus socis informant que poden obrir la persiana fins que no hi hagi cap nova ordre.

Al Passeig Pere III no circulava aquest migdia l'afluència de gent que hi sol haver els dissabtes, però molts clients es proveïen en supermercats, botigues d'alimentació i farmàcies davant el temor d'una falta de subministrament dels productes de primera necessitat els propers dies. Els responsables d'aquests negocis asseguren que si no hi ha cap nova ordre, continuaran oberts i atendran els clients, i garanteixen la distribució. Cada dia s'ompliran les prestatgeries. Els establiments que des d'aquesta mitjanit sí han de tancar són restaurants i bars, i centres comercials que no venguin productes de primera necessitat.