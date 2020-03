La Generalitat i l'Ajuntament negocien canvis en la gestió de l'alberg del Carme

L'Ajuntament de Manresa i l'Agència Catalana de la Joventut estan estudiant en aquests moments diverses possibilitats pel que fa al model de gestió de l'alberg del Carme, que fins ara ha gestionat a la ciutat aquest ens de la Generalitat.

El govern municipal va fer públic, en el ple municipal de l'abril del 2016, que la Generalitat volia desvincular-se de la gestió de l'alberg de Manresa i també d'altres poblacions.

En el cas de l'equipament de la capital del Bages, la concessió de la Generalitat expirava el 2019.

Requerit per Regió7 sobre aquest tema, l'Ajuntament de Manresa ha informat que «mentre s'està treballant en aquesta definició del nou model, hi ha una continuïtat en el servei que presta l'Agència Catalana». I ha afegit que «a afectes pràctics, el funcionament és el mateix, de moment».

L'abril del 2016, el govern municipal va informar que l'Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat havia fet saber a l'Ajuntament «la voluntat de desfer-se dels albergs d'interior: de Manresa, Lleida i Vic».

La que era responsable municipal de Joventut en aquell moment, Anna Crespo, va explicar que «se'ns ha fet saber que no voldrien continuar amb aquesta gestió», i va afegir que es tractava «d'un tema molt recent que, a dia d'avui, estem estudiant des de Presidència, el comissionat del Centre Històric i la regidoria de Joventut». La regidora de Joventut va dir que «passi el que passi continuaria formant part de la xarxa d'albergs de la Generalitat de Catalunya. El que és molt important és que no es perdi aquest equipament per a la ciutat». L'Ajuntament va remarcar que la concessió de la Generalitat no finalitzava fins al 2019. Una data que ja s'ha ultrapassat.

L'Agència Catalana de la Joventut és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al departament competent en matèria de joventut mitjançant la Direcció General de Joventut.