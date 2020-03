Suspesos tots els actes de les festes del barri del Poble Nou

L'associació de veïns del barri manresà del Poble Nou ha suspès tots els actes de la seva festa major, que havia de començar avui i programava activitats fins al 29 de març.

Avui s'havia de dur a terme el 62è concurs de dibuix infantil i juvenil i una exposició de dibuix al local de l'entitat veïnal, però no es duran a terme, com tampoc la resta d'activitats, entre les quals hi havia una caminada, festa infantil, calçotada popular, botifarrada i balls, entre d'altres activitats.