Les farmàcies també extremen les precaucions

Les farmàcies van tenir un degoteig de clients al llarg del dia i els empleats extremaven les precaucions. A la farmàcia Ros no podien entrar-hi més de quatre persones i al terra hi havia indicacions de la distància de seguretat per evitar que els clients s'adrecessin al personal a menys de dos metres de distància. En aquesta farmàcia del Passeig asseguraven que, tot i tenir el subministrament de fàrmacs garantit, molta gent hi anava a comprar en grans quantitats davant el temor de quedar-se'n sense.