Un nou contagiat de Covid-19 està ingressat al Sant Joan de Déu de Manresa

A l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa hi ha ingressat un nou pacient que ha donat positiu de Covid-19, segons han confirmat a aquest diari fonts d'Althaia. S'ha de tenir en compte que una de les víctimes d'aquest diumenge estava ingressada al centre hospitalari manresà i per tant actualment hi ha ingressades dues persones contagiades. El que no han pogut determinar les fonts consultades és si el nou pacient de Manresa és un cas vinculat al brot d'Igualada.

Per altra banda, a Manresa tres professionals d'Althaia han hagut de ser aïllats i se sumen als quatre que ja ho estaven. És una mesura que s'ha pres com a precaució perquè presentaven símptomes sospitosos o havien estat en contacte amb els casos que han donat positiu.

Athaia afirma que té la situació controlada a Manresa i que cada dia els professionals treballen per planificar els recursos, tan materials com de personal, per garantir l'atenció dels usuaris. En aquest sentit, els responsables d'Althaia agraeixen a la ciutadania que estiguin fent un ús responsable dels recursos assistencials i també tenen una menció especial per als professionals que hi treballen, tan mèdic com d'altres àrees, perquè estan donant «la millor resposta possible». La xarxa assistencial de Manresa s'està coordinant amb altres institucions sanitàries per adaptar-se a la situació.