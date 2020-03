Aigües de Manresa adopta mesures per garantir el servei d'aigua a la població

Davant la situació que estem vivint en aquests moments a causa de la Covid-19, Aigües de Manresa ha activat un protocol específic d'actuació per fer-hi front, implementant una sèrie de mesures per assegurar la normalitat del servei i per a protegir la seguretat sanitària dels seus treballadors.

Del conjunt de mesures, recollides en el protocol d'actuació, en volem destacar les següents:S'han habilitat eines de teletreball per a tot aquell personal que pot seguir realitzant la feina des de les seves llars.

En el cas de les activitats que necessàriament requereixen actuació presencial: laboratori, operació de les plantes potabilitzadores i de sanejament, resolució d'incidències urgents:

S'han creat quatre grups de treball diferenciats , tres que s'alternaran setmanalment, i un quart de reserva per actuacions puntuals.

, tres que s'alternaran setmanalment, i un quart de reserva per actuacions puntuals. S'han separat els grups físicament i temporalment , de manera que no tinguin contacte directe entre ells.

, de manera que no tinguin contacte directe entre ells. S'han extremat les mesures higièniques.

En el cas dels proveïdors necessaris per a la continuïtat del servei, se'ls permet l'accés als recintes, però no als edificis.

S'han aturat les activitats no urgents com: lectures de comptadors, talls previstos i obres no urgents.

Des de divendres passat al migdia, les oficines d'atenció presencial estan tancades. Per contactar amb Aigües de Manresa es podrà fer a través de correu electrònic info@aiguesmanresa.cat, telèfon de dilluns a divendres de 8 a 18 h al 93 872 55 22, o a través de l'oficina virtual a www.aiguesmanresa.cat

Totes les mesures acordades són amb caràcter estrictament preventiu per evitar una major propagació de la malaltia, i sempre seguint les recomanacions de la Generalitat de Catalunya. Igualment, recomanem a tota la ciutadania que s'informi a través del departament de Salut, Protecció Civil i altres canals oficials, i segueixi els consells de les autoritats sanitàries al web