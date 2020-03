Busos i trens mantenen la freqüència de pas a Manresa tot i anar quasi buits

Busos i trens sortien de Manresa aquest dilluns al matí pràcticament buits en el primer dia laborable des que el Govern espanyol va decretar l'estat d'alarma pel coronavirus, divendres passat. Tot i això, els operadors de transport públic no han reduït per a avui la freqüència de pas del servei ni tampoc han modificat els horaris, segons ha pogut comprovar Regió7.

A l'estació d'autobusos, el panorama aquest matí era desèrtic: només alguns passatgers esperaven asseguts que arribés el seu autobús i dels vehicles que arribaven a Manresa en baixaven persones amb comptagotes. César Nebot, conductor de Sagalés i que habitualment fa el trajecte Manresa-Navarcles, acabava el seu servei a les 11 del matí. S'hi ha posat a les 6 h. Ha explicat a aquest diari que el nombre de viatgers ha baixat un 70% respecte a un dia normal. Malgrat anar protegit amb guants, no porta mascareta, però la té dins l'autobús per si la necessita.

Al llarg del matí, els passatgers que ha transportat de la capital del Bages a Navarcles i a l'inrevés han pujat i baixat del bus per la porta del darrere, per tenir el mínim contacte possible amb el conductor, que a partir d'avui no està autoritzat a vendre bitllets. «No podem tocar diners», apunta. Com que l'estació està tancada, els passatgers que no disposin d'una targeta de transport no la poden adquirir ni al bus ni a l'estació, i permetre'ls pujar o no al bus és una decisió que pren cada conductor, admet Nebot.

A l'entrada de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Manresa-Alta), una màquina expenedora avisa als usuaris que no s'aconsella viatjar excepte per «raons inajornables». El cap de l'estació, Miguel Baena, corrobora que està utilitzant el servei molt poca gent. Si bé el primer tren, el de les 6 del matí, acostuma a recollir unes 50 persones en aquesta parada de Manresa en un dia qualsevol, «avui només hi han pujat dues persones», diu Baena, que du posada una mascareta. Els trens continuen passant a les hores programades malgrat anar pràcticament buits, però el treballador de FGC considera que «el que hauríem de fer és tancar, perquè hi ha molt poc moviment». A més, és el que aconsella la Generalitat, evitar al màxim els desplaçaments per anar a treballar.

Pel que fa a la Renfe, la situació és molt similar. Els combois de Rodalies circulen amb la mateixa freqüència que sempre però no hi ha pràcticament ningú a l'estació esperant per pujar al tren. Quan n'arriba un, són tres o quatre les persones que en baixen. A 1/4 de 12, un home i el seu fill esperaven a l'estació manresana per agafar el tren de l'R4 i anar fins a Sant Vicenç de Castellet, per una visita al metge. El comboi que arriba de Barcelona va molt buit. Segons fonts de Renfe consultades per Regió7, la xifra de viatgers s'ha vist reduïda avui un 70% a totes les línies de Rodalies a causa de l'estat d'alarma i l'obligació de confinar-se a casa sempre que es pugui.