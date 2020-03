Creu Roja Manresa truca persones grans que viuen soles per tenir-les controlades

Creu Roja Manresa s'està posant en contacte amb persones de Manresa i de fora de la ciutat que, tal com explica el president de l'entitat, Miquel Riera, "tenim constància que són ateses per Creu Roja perquè disposen d'una Teleassistència de Creu Roja i, sobretot, les persones grans i vulnerables que viuen soles i no tenen xarxa familiar que, per desconeixement, poden ser afectades més directament". En concret, el que fan és "parlar-hi telefònicament. No hi anem per unes raons molt específiques que són preservar el voluntariat i preservar la salut de les persones que atenem. El que fem és tranquil·litzar-les, explicar-los que no facin cas de segons quines informació -d'aquest virus virtual, que en dic jo- i alertar que nosaltres som allà i que tenen el nostre telèfon i ens poden trucar".

A banda, explica Riera, l'entitat s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Bages per posar-se a la seva disposició. "Som a l'espera que ens indiquin les coses o activitats que creiem que podem fer i ajudar". Reconeix que la situació és complicada perquè "aquest és un escenari totalment nou". Alhora, fa una crida a "no fer de contagiadors", referint-se a iniciatives com ara la d'anar a comprar el menjar per a persones que no poden, que "són molt lloables" però poden tenir efectes totalment indesitjats si no es prenen molt seriosament les mesures higièniques pertinents.



Corresponsabilitat



Creu Roja ha interpel·lat a la corresponsabilitat de tots i cadascun dels membres de la societat per tal de protegir les persones grans, amb malaltia crònica o fragilitat davant de l'exposició a la COVID-19. Per això, demana que tant les famílies, amistats i persones que hi tinguin relació directa restringeixin tant com puguin l'accés als domicilis de persones grans, accentuïn les normes higièniques i evitin fer visites que no siguin estrictament imprescindibles.

Aquesta demanda és per tal d'evitar el risc de contagis entre la gent gran, un col·lectiu de risc davant del coronavirus i que presenta majors complicacions. En cas que convingui fer-los arribar aliments, cal tenir cura de les mesures higièniques recomanades, com ara rentar-se les mans sovint durant 20 segons, mantenir una distància mínima de 2 metres i cobrir-se amb l'anvers del colze en cas d'estossegar o esternudar en presència de persones grans.

Amb tot, Creu Roja ha engegat un Pla de Contingència enfront de la COVID-19 per contribuir a la contenció i evitar la propagació del coronavirus, reforçant les capacitats dels equips i recursos disponibles a tot el territori i promovent accions de prevenció i sensibilització a la ciutadania, especialment de les persones i grups més vulnerables.

Per portar-lo a terme, ha apel·lat a la implicació del voluntariat de la Creu Roja amb les persones més vulnerables, en funció de l'evolució de la situació i dels escenaris, i sempre a la disposició de les demandes de les autoritats sanitàries, de Protecció Civil, dels serveis socials dels Ajuntaments i de la població en general.

Creu Roja vol promoure el voluntariat per a la realització de trucades a la població vulnerable (seguiment telefònic per informar, ajudar i detectar necessitats), i per al repartiment d'articles bàsics, com ara aliments, kits d'higiene i medicaments a persones en exclusió i sense xarxa familiar o de contactes. A Catalunya, l'entitat compta amb més de 16.000 voluntaris i voluntàries.



Pla de Contingència



En concret, com comentava Riera, una de les mesures més importants que ha engegat Creu Roja per donar suport a les persones més vulnerables ha estat el llançament aquesta setmana d'una campanya informativa simultània arreu del territori -en 62 punts- dirigida a més de 45.000 persones ateses per l'organització (29.000 a la demarcació de Barcelona, 5.900 a Girona, 3.000 a Lleida i 8.000 a Tarragona) i identificades com a especialment vulnerables davant el coronavirus, com gent gran, amb discapacitat o amb malalties cròniques.

L'objectiu fonamental és informar-los de les pautes bàsiques de prevenció i fer seguiment telefònic del seu estat de salut. A través d'aquestes trucades de seguiment, es vol assegurar que les persones grans més vulnerables disposen de les pautes i recomanacions bàsiques de prevenció, així com recordar-los que han de seguir sempre les pautes sanitàries i que l'organització humanitària és al seu costat si la necessiten. Aquest servei especial no afecta el funcionament normal d'altres serveis que ofereix la Creu Roja, com ara la Teleassistència domiciliària.

A més, la Creu Roja està reforçant arreu les normes higièniques i de prevenció als diversos centres de distribució d'aliments, als centres de persones sense sostre, o als centres d'acollida per a refugiats i menors estrangers, per tal d'evitar aglomeracions i facilitar la distribució segura d'aliments i serveis bàsics i de primera necessitat, així com també segueix oferint als col·lectius en major risc d'exclusió social les targetes de prepagament per a productes alimentaris frescos.

D'altra banda, la Creu Roja posa a disposició de les autoritats sanitàries les capacitats i recursos de resposta davant emergències que té a tot el territori, per si calgués usar-los a l'hora d'ampliar les capacitats del sistema nacional de salut. Això inclou la flota de vehicles de l'entitat (que compta amb sistemes de geolocalització) i que té com a fi donar suport a les tasques d'assistència o transport de personal sanitari que realitzi el control i la presa de mostres de les persones que puguin veure-s'hi afectades, de manera que se'n garanteixin la traçabilitat i el seguiment permanents.

En aquest sentit, la Creu Roja també té a disposició de l'administració altres capacitats de logística sanitària de les quals disposa l'entitat per la seva experiència davant situacions d'emergència, com tendes de campanya, centres mòbils de coordinació i altres materials de desplegament ràpid, per si calgués augmentar les capacitats d'atenció d'hospitals o centres sanitaris.