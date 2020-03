Les fleques obren portes però tenen pocs clients

Les fleques figuren entre els establiments que poden obrir portes segons les ordres del Monisteri en l'aplicació de l'estat d'alerta, i ahir, com dissabte, algunes ho van fer però amb una dismunució molt considerable de la clientel·la. «Avui, això està molt tranquil», explicava Montse Estrada de La Lionesa que hi ha al Passeig Pere III. «Ahir vam vendre molt pa, i en canvi avui la gent ha fet molt cas de les mesures i no ha vingut tant. Les vendes han baixat moltíssim respecte un diumenge habitual, molt més de la meitat».

El mateix passava a Cal Moliné, també del passeig. Ahir, cap a la 1 del migdia havien tingut una quinzena de clients, mentre que un diumenge normal se supera el centenar. «El que més se sol vendre és pa, i si un diumenge qualsevol s'esgota i a vegades fins i tot hem de reportar, avui ens ha sobrat pràcticament tot», explicaven.