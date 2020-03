Manresa estableix la gratuïtat de la zona blava i redueix a la meitat el transport urbà

L'Ajuntament de Manresa ha emès aquest matí una resolució per la qual queda suspès el servei d'estacionament regulat en superfície (zona blava i zona taronja) mentre durin les mesures excepcionals decretades per frenar la propagació del coronavirus (Covid-19). D'aquesta manera, es podrà aparcar lliurement, durant tot el dia, a les zones regulades habitualment com a zona blava. El consistori remarca la necessitat de quedar-se a casa sempre que sigui possible, però ha pres la mesura per facilitar l'aparcament a veïns i veïnes que no disposen d'aparcament particular.

Durant aquest matí, ja no s'ha sancionat cap vehicle a la zona blava, i la mesura entra definitivament en vigor de forma oficial a partir de les 4, quan comença l'horari de la tarda del servei. A través de la resolució, l'Ajuntament ha donat instruccions a l'empresa concessionària per tal que procedeixi a suspendre el control de totes les zones d'estacionament regulat de Manresa. Hi haurà un avís als parquímetres i en l'aplicació per a dispositius mòbils per alertar que el servei està aturat.

Pel que fa al servei de transport urbà, l'Ajuntament ha establert que, per norma general, de dilluns a divendres el servei serà l'equivalent a un dissabte, en què el nombre d'expedicions és aproximadament la meitat que els feiners, a excepció de la línia 8, que reforça el seu servei en la franja matinal (a partir de les 5.30 h) perquè es pugui mantenir l'interval de mitja hora durant tot el dia. Per a la prestació del servei es prenen totes les mesures necessàries (només podrà viatjar en cada vehicle un terç de l'aforament i els usuaris hauran de mantenir la distància de seguretat entre ells, i la venda de bitllets al bus només es farà excepcionalment en cas que no hi hagi alternativa).

D'altra banda, el mercat setmanal de la Font dels Capellans dels dimarts se suspèn amb caràcter general, però sí que podran funcionar les parades d'alimentació per abastir la ciutadania de productes bàsics.

Suspensió de terminis dels procediments administratius



D'altra banda, s'informa que s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de l'Ajuntament de Manresa. Per aquest motiu, no corren els terminis per a la presentació de documents a l'Ajuntament, ni tampoc per a la presentació de recursos administratius i d'altres tràmits. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l'estat d'alarma o, si s'escau, les seves pròrrogues.

Horari ampliat del servei telefònic 010



L'Ajuntament recorda que la ciutadania té al seu servei el telèfon d'atenció 010, que ha ampliat el seu horari i funciona de dilluns a divendres, de 9 a 20 h, i dissabte i diumenge de 9 a 14 h. El telèfon ofereix tota mena d'informació municipal. Per atenció sanitària es pot trucar al 061, per a consultes generals al 012, i per a emergències, al 112.

Parcs tancats i recomanació que la gent que es quedi a casa



L'Ajuntament de Manresa ha procedit també a tancar tots els parcs municipals i recomana a la ciutadania que es mantingui confinada als seus domicilis, seguint les indicacions del Govern de la Generalitat, i que només faci els desplaçaments que siguin absolutament imprescindibles, en compliment de les normes establertes i les recomanacions pel que fa a la higiene, evitant aglomeracions i mantenint sempre una distància mínima d'un metre per evitar possibles contagis.