Una Manresa gairebé buida per dins manté activitat a l'extraradi

El primer dia d'aplicació de l'estat d'alerta per fer front a l'expansió del coronavirus va convertir ahir l'interior de Manresa en un espai pràcticament inert, mentre que la mobilitat a la perifèria també va baixar respecte a la d'un diumenge qualsevol, però ahir al matí encara s'hi veia gent caminant, practicant esport o passejant el gos. I és que, si bé les noves mesures de confinament a casa decretades amb l'estat d'alerta van tenir un seguiment generalitzat entre els manresans, també hi ha qui es va saltar la norma, que prohibeix les sortides d'oci ni per fer esport.

El compliment generalitzat de les noves mesures va modificar considerablement el paisatge urbà de la ciutat, molt més tranquil i silenciós que el d'un diumenge qualsevol. Si dissabte el ritme ja es va alentir amb el tancament de bars i restaurants, ahir el panorama encara era més isolat que en plena Mare de Déu d'Agost. Al migdia, pel tram del Passeig més proper a la Muralla gairebé no hi circulava ningú, tan sols parelles que havien tret a passejar el gos, algun jove amb patinet, i alguns individus tot sols que anaven a comprar en algun dels pocs establiments de productes de primera necessitat que poden obrir per llei, com les farmàcies, forns de pa, botigues de comestibles, quioscos i estancs.

Precisament, l'estanc de la Muralla de Sant Domènec era un dels pols d'atracció per a gent que ahir va sortir al carrer. Al migdia, hi havia pocs clients, però les mesures de contenció que obliguen a mantenir les distàncies de seguretat i el fet que dins l'establiment s'atengués cada client un per un (i amb mascareta), feia que es formessin petites cues al carrer. «He sortit un moment a comprar un paquet de tabac, però me'n torno cap a casa, on ja em quedaré confinada perquè ja tenim prou menjar i no caldrà que torni a sortir», explicava una clienta que havia fet un parell de minuts de cua per comprar.

A poca distància, Ramon Portella, que és veí de Manresa, entrava a comprar a La Lionesa. «Soc diabètic, i he de caminar de sis a deu quilòmetres diaris per recomanació del metge», explicava mentre comprava el pa, i deia que aprofita que ha d'anar a comprar per intentar caminar una mica. «Faig un recorregut tot sol i no em paro a parlar amb ningú, mentre que a casa, per més que vagi passadís amunt i passadís avall, no faré tants quilòmetres i el meu grau de glucosa a la sang em pujarà».

Control policial a Sant Domènec



Agents de la Policia Local vigilaven els carrers per advertir els ciutadans sobre la necessitat de complir l'autoconfinament i de sortir al carrer només en casos considerats de necessitat, com anar a comprar, les urgències, o treure a passejar la mascota. A la plaça de Sant Domènec demanaven a la gent que hi havia asseguda als bancs que s'aixequessin i anessin cap a casa, i això va generar algunes discussions i retrets d'algunes persones, que, d'entrada, es negaven a marxar.

Mentrestant, al quiosc que hi ha a la mateixa plaça es formaven petites cues de gent que volia comprar el diari. En aquest cas, i malgrat el confinament, «estem tenint més vendes», explicava el quiosquer, Leo Espinola, fins al punt que «fins al migdia d'ahir [dissabte] vam vendre el mateix que tot el que es ven un dissabte normal en tota la jornada». I és que «els clients fixes continuen venint, i com que els diaris caduquen cada dia, és normal que vagin tornant», apuntava.

Com a l'estanc, ahir al quiosc de la plaça de Sant Domènec també es formaven petites cues de gent que, en general, respectava les distàncies d'entre un i dos metres. «També n'hi ha que venen amb guants o amb mascareta. Hi ha una mica de tot. La gent es va conscienciant a mesura que va veient quina és l'actitud dels altres», apuntava Espinola.

Passejades als afores



Tot i les restriccions pel confinament, algunes persones van optar ahir al matí per sortir a caminar, fer esport o passejar el gos pels entorns de la ciutat, com la zona del Congost, el passeig del Riu o els voltants del parc de l'Agulla, que és tancat.

És el cas de Meritxell Tardà i Xavi Descamps, que buscaven «un lloc poc transitat i que garanteixi que pots mantenir les distàncies de seguretat», explicaven, i per això van triar l'entorn del parc de l'Agulla. També ho van fer Toni González i Joana Pupo. «Sortim tot sols i ens en tornem cap a casa», explicaven, i afegien que «segurament hi ha més possibilitats d'aglomeracions en una botiga de gent comprant el pa o menjar que el que ens podem trobar nosaltres caminant, a l'aire lliure, en moviment i sense tocar cap superfície; d'aquesta manera no suposem cap risc, i a més avui ens estem trobant poca gent i veus que tothom respecta les separacions», explicaven.

Martín María també caminava per l'entorn del parc de l'Agulla «mitja horeta, per moure'm una mica, perquè el metge m'ho recomana per a la circulació. Vaig del pàrquing de casa al parc, i del parc al pàrquing de casa, tot sol, i no m'acosto a ningú».

També Mercè Bosch també va sortir a caminar amb el seu marit: «Estem acostumats a córrer i a fer una mica d'exercici, i si ara ens han tancat els gimnasos, com a mínim hem de poder sortir a caminar».

El passeig del Riu era un altre punt triat per alguns ciutadans. Clara Gómez i Miquel Font ahir hi passejaven amb els seus fills en cotxet: «Creiem que és bo que els toqui una mica l'aire, tenint en compte que ja els hem restringit les relacions amb altres nens. Sortim només nosaltres, i guardant les distàncies necessàries, com veiem que fa tothom», explicaven.