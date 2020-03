Fem Manresa insta el govern de la ciutat a vetllar pels drets laborals a les empreses dels serveis municipals

Des de Fem Manresa considera que la gestió que s'està fent a nivell Estatal de la situació generada per la pandèmia de la COVID-19 és nefasta i demostra que els interessos del capital segueixen passant per sobre dels de la classe treballadora fins i tot en moments de crisi per a la salut comunitària. Ja no tan sols parlem de condicions laborals indignes ni del no-repartiment de la riquesa, sinó d'una qüestió encara més bàsica: de la salut de les persones que, després d'estar tancades responsablement durant el cap de setmana a casa seva, avui dilluns es troben que moltes d'elles, de classe treballadora, han d'anar a treballar perquè la seva empresa els ho exigeix.

I, en molts casos, en transport públic i sense mesures de seguretat. I tot amb el permís d'un govern que, de la mà de la patronal i dels sindicats majoritaris, prioritza una vegada més l'economia de mercat per sobre de la vida de les persones. Aquesta és una opció purament ideològica que xoca frontalment contra tot allò que defensa la ciència i l'epidemiologia. És a dir, podríem dir que el capitalisme ja no només ataca la vida, sinó que també va contra la ciència.



Feines imprescindibles



Des de l'esquerra transformadora defensen que cal posar la vida al centre, i en situacions on treballar pot significar un risc per a la salut de les treballadores i de les seves famílies, això significa que només haurien de sortir de casa per treballar, amb les màximes condicions de seguretat per a la salut, aquelles persones que fan feines imprescindibles per a la subsistència de la comunitat en moments com aquests. Estem parlant de treballadores de botigues de productes de primera necessitat siguin botigues, fàbriques o supermercats, infermeres, metgesses, personal de neteja d'hospitals, persones que treballin en l'àmbit de les cures, transportistes, etc, i que els serveis mínims haurien de ser aquells realment necessaris. És intolerable que s'utilitzi aquest concepte per tal de fer treballar presencialment persones que fan feines no essencials en sectors que en moments d'emergència per a la salut no són imprescindibles -és a dir, tot el que no siguin sectors sanitaris, de cures o d'alimentació-, i molt menys persones que tenen problemes de salut o conviuen amb persones de col·lectius de risc.

Des de Fem Manresa volem fer un reconeixement a totes les persones que estan fent feines imprescindibles en aquests moments de risc i incertesa, arriscant la seva salut pel bé comú, i cridar a tota la ciutadania a ser respectuosos i responsables amb elles, aplicant al màxim les mesures d'autoconfinament.

Crida a la mobilització

En moments d'irresponsabilitat governamental, cal que el poble estigui a l'alçada. Però estar-ho és també exercir la nostra responsabilitat de demostrar la força suficient per obligar els empresaris a tancar les empreses garantint el cobrament dels sous, sense utilitzar fórmules il·legals o poc ètiques. Per aquest motiu, exigim responsabilitat social a aquestes empreses que es nodreixen de la força de treball de les manresanes, bagenques, etc, posant-les en risc avui, la qual cosa, a més de ser una contradicció, probablement ens portarà a un confinament més llarg que implicarà una crisi econòmica encara més greu. Cridem a la mobilització de les treballadores de tots els centres de treball no essencials, seguint l'exemple de les treballadores de la fàbrica de Mercedes a Gasteiz plantant-se per obligar al tancament, o bé, en els casos en què aquest enfrontament no sigui desitjable o aconsellable però el risc per a la salut sigui evident, a acollir-se a l'article 21 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals o bé a agafar-se la baixa per motius mèdics.

+

Responsabilitat col·lectiva



Un cop aturada l'escalada d'aquesta situació d'emergència, que durarà més com menys responsabilitat i intel·ligència col·lectiva demostrem com a societat, i amb la serenor de dies en què totes haurem de baixar el ritme productiu del nostre dia a dia, serà el moment d'avaluar les mesures que caldrà prendre per ajudar les treballadores, les famílies, les petites empreses o els autònoms a quadrar números, perquè les factures s'hauran de seguir pagant i les conseqüències d'aquesta crisi les pagarà, com sempre, la classe treballadora. De moment, hem vist més consciència comunitària entre les classes populars que entre les classes dirigents.

Paral·lelament, considerem que l'Ajuntament de Manresa, que es deu als interessos de les manresanes, hauria de tenir clares aquestes prioritats, així com un protocol clar sobre els serveis mínims en cadascun dels serveis, tant prestats de manera pública com els que, malauradament, estan externalitzats. I diem malauradament perquè si fossin de titularitat pública l'Ajuntament podria garantir les condicions de les treballadores de manera molt més eficient i segura.

Des de Fem Manresa estem en contacte amb l'Ajuntament per vetllar pel tancament dels serveis que no formen part dels bàsics, pel bon ús dels serveis mínims i el bon funcionament d'aquells serveis que sí que són de primera necessitat per a les manresanes. Avui hem proposat al govern un seguit de mesures, algunes de les quals en el moment d'escriure aquest comunicat ja s'estaven treballant i s'havien dut a terme, com ara la gratuïtat de la zona blava per evitar desplaçaments de persones per moure els cotxes.

D'altra banda, hem instat al govern de la ciutat a vetllar pels drets laborals de les treballadores de les empreses concessionàries dels serveis, ja que ens constava que en alguns casos no s'havia aturat l'activitat i es demanava a la concessionària que seguís treballant amb "normalitat". Sembla ser que la situació ha canviat, però aprofitem per anunciar que seguirem monitoritzant i fiscalitzant les actuacions de tots aquests serveis per vetllar pel compliment d'unes condicions de treball dignes. Per últim, instem l'Ajuntament a ajudar a les persones més vulnerables de manera urgent per evitar situacions d'emergència, ja sigui amb ajuts econòmics a les famílies en situacions més precàries per fer front a hipoteques o lloguers o bé al petit comerç manresà.

Des de Fem Manresa seguirem treballant per la defensa dels drets laborals de les treballadores i per assegurar unes condicions de vida dignes per a totes les manresanes. Cuidem-nos i preparem-nos, que vénen temps de lluita!