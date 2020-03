La plataforma d'aliments fa una crida a portar-hi fruita fresca i verdura fresca

Tal com va explicar Regió7 en l'edició de dissabte passat, la plataforma d'aliments de Manresa, que depèn de la Fundació del Convent de Santa Clara, ha mantingut avui dilluns i demà dimarts el repartiment d'aliments a les 1.600 famílies que en depenen, que hi han estat derivades pels Serveis Socials.

A banda d'afegir un lot d'emergència al lot habitual per si calgués tancar temporalment la plataforma, sor Lucía Caram ha fet una crida a portar-hi verdura i fruita fresca perquè els en fa falta. A més a més, també necessiten mascaretes per als voluntaris amb la finalitat de respectar les mesures d'higiene necessàries per evitar contagis.

Justament amb aquest objectiu, tant avui dilluns com dimarts, les famílies que hi vagin a recollir menjar hauran d'entrar esgraonadament al local de la plataforma a la carretera de Vic per evitar aglomeracions. D'altra banda, als voluntaris se'ls han lliurat guants i mascareta per prevenir possibles contagis.