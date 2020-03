Quatre positius a Manresa i una vintena de professionals d'Althaia aïllats

A Manresa hi ha quatre persones amb el positiu de coronavirus confirmat. Un home de 47 anys va ser el primer manresà afectat per coronavirus, malaltia que va contraure en estar en contacte amb un altre cas positiu per Covid-19 de València. El malalt va trucar al 061 seguint les recomanacions de la Generalitat i es van activar els protocols marcats pel Departament de Salut.

Els altres tres estan ingressats a Althaia, un dels quals provinent d'Igualada i l'altre de Solsona.

Per altra banda, a l'hospital Sant Joan de Déu creix el nombre de professionals d'Althaia aïllats com a mesura de precaució, perquè presentaven símptomes sospitosos o havien estat en contacte amb els casos que han donat positiu. Primer van ser quatre, després set i dilluns sumaven un total de vint-i-tres. En alguns casos haurien tingut contacte fora del seu àmbit laboral amb persones que podrien estar infectades. En altres haurien pogut adquirir el Covid-19 fent les seves tasques assistencials i també hi hauria professionals amb simptomatologia. Per precaució haurien estat confinats tenint en compte que el virus és en fase d'expansió.

Tots ells, segons Althaia, estan pendents dels resultats de les proves a que han estat sotmesos per confirmar o no el contagi. Cap d'aquesta vintena de casos estant, ara per ara, confirmats, però s'ha pres la mesura per precaució. Alguns professionals haurien estat en contacte directe amb persones afectades per la malaltia.

Divendres passat Althaia va anunciar que hi havia quatre professionals de la fundació sanitària confinats. Tots ells haurien tingut contacte amb possible positius fora de l'àmbit laboral. Aquest cap de setmana el nombre de confinats va pujar a set, i ara ja són els 23.

Althaia està posant en marxa plans de contingència per fer front al coronavirus i continuar prestant els serveis que realitza habitualment. Es prioritzen les urgències i per aquest motiu s'han desprogramat les intervencions quirúrgiques que no siguin urgents. No es deixaran de fer, però, les oncològiques. També s'ha ajornat l'activitat ambulatòria que no sigui inajornable i es potenciaran les consultes telefòniques, tan a consultes externes de l'hospital com als serveis de primària. També el teletreball. Actualment 96 persones de la fundació treballen des de casa.

Un d'aquests plans de contingència consisteix en què personal especialitzat de diverses unitats mèdiques i assistencials, es quedin a casa per evitar contagis.

Per altra part la mateixa Fundació Althaia ha desmentit que falti material indispensable per fer front a la situació com mascaretes o gel desinfectant. «A dia d'avui es disposa del material necessari i cada dia se'n fa una revisió i una previsió del que pot arribar a fer falta», han assegurat fonts de la fundació. «Estem en contacte amb Salut i la central de compres». Sí que s'ha insistit als professionals que en facin un ús responsable.

En aquest sentit l'institut Guillem Catà de Manresa, que ofereix estudis d'auxiliar d'infermeria, ha cedit tot el seu material sanitari a Althaia.

La fundació assistencial insisteix que davant la pandèmia del coronavirus cal fer un ús raonable dels serveis assistencials. En casos de dubtes es pot trucar al 061 i als centres de primària de referència de cadascú; les urgències de primària s'atenen les 24 hores del dia al CUAP del CAP Bages de Manresa i en cas de risc i emergència vital cal trucar al 112.