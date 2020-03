Althaia triplica en un dia el nombre d'ingressats i de confinats per coronavirus

La Fundació Althaia de Manresa té deu persones ingressades amb coronavirus confirmat. Dilluns en tenia tres, un d'Igualada, un de Solsona i el manresà Salvi Huix .

A més, Althaia té 57 professionals confinats a casa per ser sospitosos de patir la malaltia o per haver estat en contacte també amb altres persones susceptibles d'estar infectades o amb positius confirmats. Dilluns eren 23.

Un d'aquests confinats ha donat positiu i es mantindria a casa seva.

Si s'hi afegeix el positiu de coronavirus que va ser el primer cas confirmat a la ciutat, un home de 47 anys confinat a casa després d'estar en contacte amb un altre cas positiu a València més l'infectat d'Igualada que va perdre la vida, a Manresa ja s'han comptabilitzat tretze casos.

Althaia està posant en marxa plans de contingència per fer front al coronavirus i continuar prestant els serveis que realitza habitualment. Es prioritzen les urgències i per aquest motiu s'han desprogramat les intervencions quirúrgiques que no siguin urgents. No es deixaran de fer, però, les oncològiques. També s'ha ajornat l'activitat ambulatòria que no sigui inajornable i es potenciaran les consultes telefòniques, tan a consultes externes de l'hospital com als serveis de primària. També el teletreball. Un centenar de persones de la fundació treballen des de casa.

Un d'aquests plans de contingència consisteix en què personal especialitzat de diverses unitats mèdiques i assistencials, es quedin a casa per evitar contagis.

La fundació assistencial insisteix que davant la pandèmia del coronavirus cal fer un ús raonable dels serveis assistencials. En casos de dubtes es pot trucar al 061 i als centres de primària de referència de cadascú; les urgències de primària s'atenen les 24 hores del dia al CUAP del CAP Bages de Manresa i en cas de risc i emergència vital cal trucar al 112.