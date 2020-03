L'enèsima invitació al papa Francesc per aconseguir que visiti Manresa el 2022

Els darrers set anys, el Sant Pare ha rebut un mínim d'una desena d'invitacions, que sapiguem, per visitar Manresa de cara al 2022 coincidint amb la celebració dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi de Loiola a aquesta ciutat, on va viure onze mesos.

Que la capital del Bages sigui on sant Ignasi va experimentar la transformació interior que el portà a fundar la Companyia de Jesús i on va escriure els Exercicis espirituals; que hi hagi el santuari de la Cova, referent mundial de l'espiritualitat ignasiana; que el papa Francesc sigui jesuïta, i que Manresa sigui la darrera parada del Camí Ignasià des de Loiola, juntament amb aspectes més anecdòtics però no per això menys importants, com la seva bona relació amb la també argentina -i manresana- sor Lucía Caram. Tot plegat, són elements que, poc després de ser escollit bisbe de Roma –el 13 de març del 2013– van generar moltes expectatives quant a la possibilitat que algun dia visiti la capital del Bages.



Un escudeller per al pontífex

Al santuari de la Cova han convidat diverses vegades el sant pare a anar-hi, una de les quals per carta. L'actual superior, Lluís Magriñà, explica que, personalment, ho fa sempre que en té l'ocasió. L'últim cop va ser el desembre passat.

Una reportera del diari Il Messaggero que forma part del grup de periodistes que segueixen el Papa quan fa un viatge, va visitar la Cova i, abans de marxar, va demanar a Magriñà quin record podia portar al pontífex. Ell li va suggerir que li dugués l'escudeller que imita el de fusta que guarden els jesuïtes, que els va cedir la família que el custodiava i que es creu que utilitzava Ignasi per menjar.

La periodista li va fer cas i un cop tornada a Roma li va enviar una fotografia amb el Papa i el bol. El superior de la Cova li havia demanat que fes arribar al sant pare el missatge que la seva visita seria un motiu de joia. Igualment diu que va demanar que li transmetés aquest missatge a una argentina que va fer una setmana d'immersió ignasiana a la Cova i que també tenia previst veure el pontífex.



Bons desitjos per als manresans

Al cap de pocs dies que Jorge Mario Bergoglio fos escollit Papa, l'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent, li va enviar una carta per felicitar-lo, per recordar-li la importància que té Manresa per als jesuïtes i per convidar-lo a fer-hi una visita. El sant pare va respondre la missiva al cap d'un mes i mig amb el seu agraïment i amb els millors desitjos per als manresans, però sense concretar res sobre la invitació. No va ser l'única carta que va rebre aleshores. L'Associació Cultural Argentina de Manresa també n'hi va enviar una convidant-lo a la ciutat.

Gairebé un any després, el bisbe de Vic va aprofitar la trobada de bisbes catalans amb Francesc a Roma per fer-li la invitació. La resposta va ser que «mai no hi he estat», a Manresa, però no va dir res més. Només va somriure, va explicar aleshores el bisbat.

L'octubre d'aquell mateix any el matrimoni manresà format per Josep Soler i Rosa Vilà va poder saludar personalment el pontífex al Vaticà com a regal dels seus fills pels 50 anys de casats i ho van aprofitar per lliurar-li una programació del santuari de la Cova i «en nom dels jesuïtes, per dir-li que el convidem i l'esperem a Manresa. Ell va respondre que no hi ha estat mai i que, de moment, no ho té previst».

Al cap de dos anys, l'octubre del 2016, una delegació manresana encapçalada per sor Lucía Caram i integrada per unes 200 persones va participar en una audiència amb el pontífex, on Caram va explicar-li el projecte de fer una casa per a infants en perill d'exclusió social al convent de Santa Clara. Dins del grup també hi havia membres de l'Associació Cultural Argentina que van aprofitar l'avinentesa per reiterar amb una carta la invitació al sant pare que tres anys abans ja li havien fet arribar per carta i que ara li van poder lliurar en mà. Un any després, sor Lucía va aprofitar un viatge a Roma per convidar el sant pare a assistir a la inauguració de la casa de la infància de paraula i amb una carta que li va lliurar en una nova trobada.



La invitació pendent d'Omella

La darrera vegada que s'ha parlat de la possibilitat que el pontífex visiti la capital del Bages el 2022 va ser fa pocs dies, en l'entrevista que va fer Jordi Basté a Rac-1 al cardenal Joan Josep Omella com a nou president de la Conferència Episcopal Espanyola. Durant la conversa, li va preguntar si, tenint en compte la bona relació personal que manté amb el Papa, veia possible que algun dia visiti Espanya i Catalunya en concret. Omella va respondre que «és el meu desig» i que «ja l'hi proposaré», «sobretot ara que serà l'any jubilar de la conversió de sant Ignasi de Loiola a Manresa i a Montserrat. Seria un motiu preciós», va afirmar. Omella també es va mostrar realista i va dir que no tenia clar que ho fes perquè s'estima més anar als llocs «perifèrics i més pobres, on hi ha persecució i pocs cristians».