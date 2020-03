Els operaris ja treballen per restablir el vial d'accés al barri de Sant Pau de Manresa

Els operaris ja treballaven aquest dimarts des de primera hora del matí per restablir el vial d'accés al barri de Sant Pau de Manresa, després que la que és la connexió amb la c-1411 quedés totalment inutilitzat aquest dilluns a la tarda a causa d'una esllavissada.

La previsió de l'empresa que hi estava intervenint és que el vial es pogués restablir al llarg del matí. Sobre la calçada hi havia caigut arbrat, roca i terra, envaint completament l'amplada del vial. Els treballs que s'estaven fent a primera hora consistien en tallar i retirar els troncs i arbres per, posteriorment, poder treure les roques i la terra despresa.

Tal i com ja recollia Regió7 des de dilluns a la tarda, el president de l'Associació de Veïns de Sant Pau, Lluís Brucart, ha explicat que l'esllavissada va tenir lloc en un punt en el què hi havia tanques prèvies a la realització d'obres a càrrec d'Aigües de Manresa.

Brucart alertava que al camí de Sant Pau hi ha altres punts "insegurs" susceptibles de patir esllavissades i ha afirmat que ha estat "una sort que no hi hagi hagut cap desgràcia, perquè per allà passat gent a peu". També vehicles.

L'esllavissada va sorprendre el conductor d'un bus del servei urbà que va donar l'alerta i va ser necessària la presència de la Policia Local per guiar les maniobres per girar cua, davant la impossibilitat de continuar el recorregut.