La Policia Local de Manresa fa tancar una setantena de bars i restaurants des de la publicació del decret de prohibició

La Policia Local de Manresa ha fet tancar una setantena de bars i restaurants aquest cap de setmana que continuaven oberts, malgrat la publicació del decret del govern espanyol que obligava a tancar-los per evitar el contagi per coronavirus. La majoria dels establiments oberts han anat abaixant la persiana a mesura que la policia els ha anat requerint. Malgrat això, aquest dilluns encara quedava algun bar amb la persiana "mig abaixada" on entraven clients. La policia finalment va haver d'actuar per fer-los plegar.