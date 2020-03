La UManresa comença a promocionar el curs d'Oriol Junqueras, que durarà 25 hores i costarà 220 euros

La UManresa (Uvic-UCC) ha començat a difondre informació del contingut i de les inscripcions per a la formació de curta durada en humanitats que impartirà Oriol Junqueras a la universitat manresana amb l'enunciat "Arrels del pensament contemporani occidental". El president d'ERC, que és llicenciat en Història Moderna i Contemporània i Doctor en Història del Pensament Econòmic, compleix condemna de 13 anys a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada per sedició, d'on té permís per sortir tres dies a la setmana (dilluns, dimarts i dijous) durant sis hores per donar classes a la UManresa, tal com ja vam explicar en el seu moment.

El curs, de 25 hores de durada i que costarà 220 euros, s'adreça al públic en general, major de 18 anys, preferentment amb estudis superiors en disciplines humanístiques i ciències socials. De les 25 hores de durada, 20 seran presencials més 5 hores de treball autònom de l'estudiant en aula virtual. S'impartirà a la Fundació Universitària del Bages (Av. Universitària, 4-6, de Manresa).

Atesa la limitació de places disponibles, es donarà prioritat als alumnes i exalumnes de grau i formació contínua d'UManresa. D'altra banda, la universitat avisa que "aquest curs té procés de preinscripció. Omplir la sol·licitud de preinscripció NO garanteix la plaça al curs. Les persones que puguin optar a la matrícula rebran un correu electrònic de confirmació".



Un inici supeditat a la pandèmia

Hi ha previstos dos grups; un els dimarts, d'11.30 h a 13.30 h, i l'altre els dijous en el mateix horari. La previsió és que comencin a funcionar el dia 16 d'abril (fins al 18 de juny) el grup dels dijous, i el 21 d'abril (fins al 23 de juny), el grup dels dimarts, però tal com informa la universitat manresana, "l'inici de les classes queda supeditat a l'evolució de la situació causada per la pandèmia del COVID-19 i a les indicacions que es vagin rebent per part de les autoritats sanitàries".

El programa es basa en el fet que alguns dels conceptes que cimenten el pensament filosòfic, social i intel·lectual del món contemporani occidental tenen la seva arrel en modes de pensament que s'han forjat en diverses èpoques al llarg de la història. L'objectiu del curs és acostar els participants a aquests corrents filosòfics i científics.



La influència d'Orient: de les Mil i una nits al japonisme

La ciència clàssica i la nova quàntica: de Copèrnic a Einstein

La revolució industrial i el moviment obrer: de Jaurès a la revolució russa

Les guerres europees: de Napoleó a Normandia, el llarg camí cap a la pau

La nova democràcia americana. D'Adams a Kennedy

La Il·lustració i la Revolució (francesa i industrial)

La renovació dels fonaments espirituals: de Luter a Francesc

L'ànima romàntica: de Goethe a Tolstoi

La influència de les arts i la cultura: de Petrarca a Gershwin

Quo vadis Occident: de l'Imperi Romà al Brèxit i la guerra comercial amb Xina

Més informació en aquest enllaç.