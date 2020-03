La Clínica i Sant Andreu reserven una planta i llits per a una emergència

La incertesa quant a l'evolució dels casos de coronavirus obliga el sistema sanitari a estar preparat per a possibles emergències i, alhora, a afrontar la situació dia a dia, amb la improvisació obligada que això implica. En el primer cas, el fet de tenir una reserva per a possibles emergències, tant la Clínica Sant Josep de la Fundació Althaia de Manresa com l'Hospital Sant Andreu de Manresa han fet els deures, amb una reserva d'espai pel que pugui ser. En el cas de la Clínica, hi ha una planta tancada per si calgués fer-la servir; i en el de Sant Andreu, s'han reservat 14 llits amb la mateixa finalitat.

Espai de confinament



A l'Hospital Sant Andreu expliquen que «hem habilitat la unitat de Cures Pal·liatives (que hem buidat) com a espai de confinament per si fos necessari, amb un màxim de 14 llits».

Pel que fa a la Clínica, el que s'ha fet ha estat deixar una planta tancada per si calgués traslladar-hi pacients de l'Hospital Sant Joan de Déu, que en cap cas no serien persones afectades pel coronavirus sinó que s'hi portarien malalts amb altres patologies per tal de tenir concentrats els malalts per la Covid-19 a Sant Joan de Déu, on ja es va explicar que, fruit de la crisi pel nou virus, s'ha suspès temporalment l'activitat ambulatòria i quirúrgica ajornable justament per dedicar més esforços i espai a la crisi que ha suposat la nova malaltia. Tot i això, si és factible, expliquen fonts d'Althaia, el que es pot atendre per telèfon, es continua atenent.

A la Clínica Sant Josep s'han pres altres mesures com ara tancar el menjador laboral per tal d'evitar que s'hi ajuntin els treballadors, que es porten la carmanyola o un entrepà i van tots amb mascareta. Al mateix temps, també s'ha reduït l'activitat per tal que, si a Sant Joan de Déu no n'hi hagués suficients, traslladar respiradors de la Clínica a l'Hospital.

Coordinació màxima



A la reunió que se celebra cada dia a Sant Joan de Déu un dels aspectes que es tracten, precisament, és la coordinació amb els altres recursos sanitaris de Manresa, que inclouen Sant Andreu Salut i l'ICS. El director de la Clínica, Albert Estiarte, destaca que «ens hem de coordinar al màxim». Això passa, per exemple, per enviar casos que arriben a les urgències hospitalàres al Centre d'Urgències d'Atenció Primària del CAP Bages.