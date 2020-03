L'Ajuntament retira l'esllavissada de l'accés principal a Sant Pau

Els operaris van començar ahir a primera hora del matí a treballar per retirar l'esllavissada que va caure dilluns a la tarda al principal vial d'accés al barri de Sant Pau de Manresa, que va deixar totalment inutilitzada la connexió amb la c-1411. Sobre la calçada hi havia caigut arbrat, roca i terra, i envair completament l'amplada del vial. Els treballs que s'estaven fent a primera hora consistien a tallar i retirar els troncs i arbres, per posteriorment poder treure les roques i la terra despresa.

El president de l'Associació de Veïns de Sant Pau, Lluís Brucart, va explicar que l'esllavissada va tenir lloc en un punt on hi havia tanques prèvies a la realització d'obres a càrrec d'Aigües de Manresa.

Brucart alertava que al camí de Sant Pau hi ha altres punts «insegurs» on és susceptible que hi hagi esllavissades i va afirmar que havia estat «una sort que no hi hagi hagut cap desgràcia, perquè per allà hi passa gent a peu». També vehicles. L'esllavissada va sorprendre el conductor d'un bus del servei urbà que va donar l'alerta i va ser necessària la presència de la Policia Local per guiar les maniobres per girar cua.