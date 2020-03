Suspesa la 28a edició de la Fira de l'Estudiant, prevista el mes vinent al Palau Firal

La 28a edició de la Fira de l'Estudiant, la mostra d'orientació dels itineraris formatius de les comarques centrals, que estava prevista celebrar del 15 al 18 d'abril al Palau Firal de Manresa, queda suspesa en el seu format habitual i presencial.

L'organització de la Fira de l'Estudiant vol mantenir el seu principal objectiu, donar servei d'orientació i assessorament a l'alumnat dels centres d'educació secundària, a les seves famílies i al públic interessat, mitjançant l'espai e-Fira de l'Estudiant, que es crearà a la web. També hi haurà accions en línia previstes. També s'ajorna la Jornada d'Orientació Educativa, prevista per al 26 de març del 2020.

Atesa la situació provocada per l'afectació de la Covid-19 i, com estableix l'autoritat de Salut per evitar tant com sigui possible la seva propagació, el departament d'Educació de la Generalitat ha instat a la suspensió de tota activitat dels centres educatius que es faci fora d'aquests i que impliqui concentracions de professorat i alumnat de diversos centres simultàniament. Aquesta mesura de suspensió també té efectes sobre fires, trobades i certàmens.