Augmenten a 26 els ingressats a Sant Joan de Déu, on una quarantena de persones esperen el resultat de la prova

Augmenten a 26 els casos de pacients ingressats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa a causa del coronavirus. Aquest dimecres eren 17. A més a més, però, hi ha una quarentena de persones també ingressades que presenten símptomes que quadrarien amb el Covid-19 i que estan pendents del resultat de la prova que ho ha de confirmar o no. Així, doncs, a Sant Joan de Déu hi ha, oficialment aquest dijous, una setantena de persones ingressades a causa del virus.

L'evolució és més que geomètrica. Dilluns hi havia 3 casos confirmats i ingressats. Dimarts van passar a ser 10. Dimecres van ser 17 i aquest dijous, els 26 esmentats. En tan sols 4 dies.

També ha augmentat el número de professionals que han estat confinats a casa. Acutalment n'hi ha 101. D'aquests, 5 han donat positiu. Dimecres eren 80. Són, doncs, una vintena més.