El Campus Professional de la UVic-UCC impartirà set cicles

Els alumnes del CFGS d'Educació Infantil faran pràctiques al Lab 0-6

La formació professional que imparteix la UVic-UCC es consolidarà el proper curs amb els set cicles formatius de grau superior (CFGS) que ja estan en marxa. Aquesta oferta la situa com la universitat catalana amb un programa més extens i com a líder en la introducció de la formació professional en l'àmbit universitari.

La UVic-UCC impartirà cicles d'Administració i Finances, enfocat a la gestió d'entitats i clubs esportius, i d'Educació Infantil, aquest darrer orientat a ciència i experimentació a les primeres edats, al Campus Professional UManresa.

Aquests dos últims cicles permeten un accés fàcil als graus en Mestre d'Educació Infantil i d'ADE, respectivament, i aconseguir la titulació en només tres anys gràcies a la convalidació de crèdits prevista i a la particular configuració dels plans d'estudis del campus UManresa. Un altre cicle és el de Pròtesis Dentals.

La metodologia de la simulació també s'incorpora de manera general als tres cicles del campus manresà.

Un curs més, la UVic-UCC impartirà tres CFGS al Centre Teknós, repartit entre Vic i Granollers: els d'Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius, Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma i Màrqueting i Publicitat; també oferirà el de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària al Centre Kreas d'Olot.

El Campus Professional es basa en la formació dual i l'atenció personalitzada. A més, en tots els casos, «es manté una connexió estreta amb les metodologies i àmbits d'estudi universitaris que fa fàcil i coherent el salt de la formació professional als graus universitaris», explica la directora del Campus Professional, Núria Barniol, segons la qual «entenem que els cicles formatius no han de ser considerats una extensió de la secundària, sinó una branca més dels estudis superiors». Per això es treballa «perquè hi hagi un contacte molt estret entre l'alumnat de cicle formatiu i de grau».