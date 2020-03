Se suspenen la Marxa del Pelegrí i el cicle cultural Quinze Vint-i-dos

Imatge d'una anterior edició de la Marxa del Pelegrí al pas per la Torre Lluvià

Imatge d'una anterior edició de la Marxa del Pelegrí al pas per la Torre Lluvià ARXIU/GENÍS SÁEZ

Continua el degoteig d'activitats que se suspenen: ni la Marxa del Pelegrí, prevista per al 19 d'abril, ni el cicle artístic Quinze Vint-i-dos, que estava programat per al passat dia 12 i el proper 26 de març, es realitzaran en les dates anunciades i es traslladaran a la tardor. Aquestes propostes formen part del calendari de l'eix Batega del projecte Manresa 2022, una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa.

La Marxa del Pelegrí va aplegar l'any 700 persones per recórrer el darrer tram del Camí Ignasià entre Montserrat i Manresa. La sisena edició no es podrà dur a terme segons el calendari previst, però l'organització ja està treballant per fixar una nova data.

Pel que fa a la tercera edició del cicle Quinze Vint-i-dos, els dos diàlegs creatius entre disciplines artístiques que ja hi havia programats es passen al mes de novembre. Les dates es concretaran més endavant.

En el cas d'aquestes dues propostes, a les persones que ja s'havien inscrit o havien comprat una entrada anticipada se'ls guarda la plaça. Si la nova data no els anés bé, es retornaran els diners.

D'altra banda, també se suspèn el cicle Ignàgora, que en la sisena edició només ha pogut celebrar una de les quatre xerrades previstes sobre valors ignasians en la societat actual. Les trobades havien de tenir lloc al Centre d'Espiritualitat Ignasiana.

I, en el capítol esportiu, se suspèn el 2n Torneig de Bàsquet Ignasià (4 i 5 d'abril), que havia d'aplegar equips de les regions per on passa el Camí Ignasià, amb la col·laboració de Bàsquet Manresa, Bàsquet Joviat, Bàsquet Oms i AE La Salle Manresa.