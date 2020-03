Talls de trànsit a la carretera de Santpedor per obres de la xarxa d'aigua ineludibles

Durant deu dies hi haurà restriccions de trànsit a la carretera de Santpedor de Manresa a l'entorn de la plaça de la Creu per a la realització d'obres que es consideren «imprescindibles» per mantenir l'abastament a llars.

Ahir ja es va tallar l'accés de vehicles des de la rotonda de la Creu a la carretera de Santpedor i a partir de dilluns quedaran tallats els dos sentits de circulació entre la plaça de la Creu i el carrer de Valentí Almirall.

Els treballs d'Aigües de Manresa a l'entorn de la carretera de Santpedor es porten a terme malgrat l'estat d'alarma decretat perquè es consideren «necessaris per no posar en risc les instal·lacions».

Les obres de canalització so-terrada d'aigua potable entre l'avinguda de les Bases de Manresa, plaça de la Creu i plaça de Prat de la Riba comporten el tall del trànsit de vehicles per l'accés a la carretera de Santpedor des de la plaça de la Creu, al tram entre la plaça de la Creu i el carrer Valentí Almirall en direcció a la plaça Mallorca. Els vehicles es desvien per l'avinguda de les Bases de Manresa i carrer Creu Guixera per accedir de nou a la carretera de Santpedor.

A partir de dilluns es tallarà també el trànsit de la carretera de Santpedor entre la plaça de la Creu i el carrer Valentí Almirall, en ambdós sentits de circulació.

Els vehicles que circulin per la carretera de Santpedor provinents de la plaça Mallorca en direcció a la plaça de la Creu es desviaran pels carrers Valentí Almirall i Guifré el Pilós.

El servei urbà de bus modificarà els recorreguts d'acord amb els desviaments de trànsit que han quedat establerts.