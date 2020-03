Veten els missatges de gent que lloga la mascota per passejar-la

«Ajudo gent que no pugui sortir de casa. Passejo mascotes, faig encàrrecs i tot el que estigui al meu abast. Només persones que de veritat ho necessitin! Ho faig de franc, que hi ha gent que està cobrant diners!». «M'ofereixo per treure a passejar mascotes sense cobrar». Aquests dos anuncis els havien penjat ahir al matí a Wallapop dos usuaris de la plataforma. No n'hi havia de gent que llogués el seu gos a canvi de diners perquè un altre el tragués a fer un volt. Uns oferiments que havien proliferat a causa del confinament i que la plataforma va decidir vetar després de les queixes rebudes. També va eliminar-los la pàgina web Milanuncios.com.

La diferència entre les persones que es dediquen a passejar mascotes de manera habitual i les que han trobat en aquesta pràctica una excusa per sortir de casa és clara. A banda de la data d'inserció de l'anunci (els nous passejadors l'han posat d'ençà que hi ha el confinament), els que fa temps que ofereixen aquest servei fan pagar; els que s'hi han afegit fa poc o fan de franc o per un preu sospitosament simbòlic. Tot per sortir una estona de casa sense el perill de rebre una multa per no poder exposar un dels motius de força major que ho permeten.

Pel que fa als propietaris de gossos que els llogaven per a qui els volgués treure pagant a canvi, a Wallapop ahir ja no es trobaven anuncis d'aquest tipus.

Les excepcions per sortir



El decret d'estat d'alarma estableix que els ciutadans només poden circular per les vies d'ús públic per comprar aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a centres sanitaris; desplaçament al lloc de treball; retorn al lloc de residència habitual; assistència i cura de grans, petits, dependents i persones amb discapacitat; desplaçament a entitats financeres o d'assegurances, o per una causa de força major. La circulació s'ha de fer individualment i només acompanyat si es té mobilitat reduïda. També es pot sortir per treure el gos a fer les necessitats i per comprar el diari. Lligat amb les mascotes, segons l'article aprovat pel Govern, els establiments que presten serveis mèdics i que subministrin aliments per a animals de companyia poden continuar fent la seva activitat habitual.