La Clínica de Sant Josep trasllada tots els parts a l'Hospital de Sant Joan de Déu

A partir d'aquest dissabte la Clínica de Sant Josep de Manresa no assumirà més parts. Es traslladaran a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. La mesura s'ha pres per alliberar espais a la clínica per poder atendre pacients derivats de Sant Joan de Déu si la situació generada pel coronavirus així ho requereix.

La Clínica de Sant Josep atén l'activitat mutual i privada de la Fundació Althaia de Manresa. També, en aqusest cas, els parts. Segons la mateixa fundació, l'objectiu principal d'aquesta decisió és optimitzar els serveis assistencials davant la situació d'excepcionalitat que s'està vivint, i garantir l'atenció a tota la població durant aquest període.

La mesura entrarà en vigor aquest dissabte a les 8 del matí. Les parteres s'hauran d'adreçar a l'àrea d'admissions d'Urgències de l'Hospital de Sant Joan de Déu, des d'on les derivaran a la unitat de parts que és a la planta -3.

Un cop finalitzat el període d'ingrés i es doni d'alta, la mare i el nadó seran derivats al seu ginecòleg i pediatre de referència i s'activarà el seguiment postpart per part de la llevadora.

Qui tingui una visita programada de prepart rebrà una trucada telefònica de la llevadora per fer-ne seguiment.

Tal i com ja va informar Regió7, la Clínica de Sant Josep ha alliberat espais per si fes falta traslladar-hi pacients de l'Hospital de Sant Joan de Déu que en cap cas no serien persones amb coronavirus, sinó malalts amb altres patologies. Tots els afectats pel Covid-19 es concentrarien a Sant Joan de Déu.