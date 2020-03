Criteria Caixa no interromp les obres a la Fàbrica Nova malgrat l'estat d'alarma

L'estat d'alarma declarat a l'Estat espanyol a causa de l'expansió del coronavirus no ha fet aturar les obres a la Fàbrica Nova de Manresa, que continuen a ple rendiment. Des de dilluns s'hi poden veure prop d'una vintena d'operaris i màquines de construcció, del Grup Mas, que treballen amb tota normalitat en el projecte d'urbanització de la nova avinguda Bertrand i Serra, que va començar el mes de setembre passat.

La promoció dins el recinte de l'antiga fàbrica va a càrrec de Criteria Caixa, propietària de bona part dels terrenys. Precisament aquest és per això les obres no s'han aturat, perquè són privades, i les mesures de contenció de la Covid-19 que s'han establert per l'estat d'alarma no inclouen la interrupció de les obres privades.

Aquest fet va comportar dimecres una allau de crítiques a Florentino Pérez, que va recomanar als socis del Reial Madrid que es quedin a casa però que està aprofitant aquests dies per avançar les obres de remodelació del Santiago Bernabéu. A Barcelona, l'Ajuntament ha suspès totes les instal·lacions i construccions que estiguin fent promotors privats i que no puguin garantir les mesures aprovades per l'Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i l'Agència de Salut Pública de Barcelona en relació amb el coronavirus. A més, el govern d'Ada Colau també ha recomanat suspendre les obres de promoció privada que comportin desplaçaments per la via pública.

Pel que fa a Manresa, l'Ajuntament sí que ha aturat les obres públiques, com les dels nous accessos del Museu Comarcal –tot i que se n'estan duent a terme unes a la carretera de Santpedor que es consideren «imprescindibles»–, però fonts municipals consultades per aquest diari asseguren que, en el cas de les obres privades, són les empreses les que tenen autonomia per prendre la decisió de dur a terme o no la seva activitat laboral, ja que els decrets estatals no les han ordenat parar.



Mesures de seguretat

El cap de comunicació de Criteria Caixa, Marc Gómez, explica que han traslladat a la constructora encarregada de les obres, Grup Mas, l'ordre de complir determinats protocols de seguretat per no exposar els seus treballadors a un possible contagi, com ara mantenir la distància d'almenys un metre entre ells i rentar-se les mans sovint. No porten mascareta –«no és recomanable», segons Gómez– ni guants de làtex, perquè s'espar-racarien en segons. El representant de Criteria Caixa defensa que si la companyia detecta qualsevol símptoma de la malaltia entre els seus treballadors, o algun dona positiu, s'aturaran immediatament les obres. Fins ara, assegura, no n'han tingut cap cas entre els treballadors propis del grup, que fa obres arreu de l'Estat.

Pel que fa a possibles modificacions dels terminis previstos per a les obres, Gómez assegura que per ara no hi ha alteracions, però subratlla que «és difícil fer previsions ara mateix» per les conseqüències que acabarà tenint el coronavirus. El calendari fixa per al maig l'inici de la segona fase d'obres d'urbanització de la via de Sant Ignasi, l'avinguda Bertrand i Serra –que empalmarà amb Sant Joan d'en Coll– i la plaça del Remei. Serà la més complicada perquè obligarà a tallar el trànsit en sentit ascendent.