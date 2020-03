L'Ajuntament de Manresa inicia la fabricació de 3.000 mascaretes amb ajuda de voluntaris

L'Ajuntament de Manresa ha comprat de forma urgent roba i material per a la fabricació de 3.000 mascaretes de protecció contra la propagació del coronavirus i que es destinaran a serveis sanitaris, personal de Serveis Socials i altres persones que treballen de manera professional o voluntària per combatre aquests dies les necessitats més urgents i prioritàries a la ciutat.

L'Ajuntament ha adquirit a un establiment manresà 100 metres de roba de cotó 100%, el tipus de roba necessària per fer les màscares. L'empresa de confecció manresana ha cobrat la roba a preu de cost i n'ha regalat 20 metres més. Per tant, hi ha una disposició de 120 metres de roba.

També s'ha adquirit a una empresa de cintes manresana 3.300 metres de cinta per lligar-les. Una altra firma manresana ha tallat i ja ha posat a punt els paquets (material per fer 30 mascaretes en cada paquet), un treball que ha realitzat de forma voluntària.

A partir d'avui, disset cosidores manresanes que s'han ofert voluntàriament treballen tot aquest material.

L'Ajuntament demana a aquelles persones que vulguin col·laborar en qualsevol tasca (tallar roba, cosir les mascaretes, etc) que es posi en contacte amb l'adreça electrònica mascaretes@ajmanresa.cat.

Posteriorment, un cop fet el treball de confecció, es realitzarà el rentat de les mascaretes a 60 graus per garantir que estiguin lliures de virus, i podran ser distribuïdes. Es preveu que a partir del proper dilluns ja puguin estar disponibles per ser utilitzades.

L'Ajuntament vol agrair tant a les empreses manresanes com a les cosidores i altres persones que han treballat demanera voluntària i altruista la seva gran col·laboració i aquest suport tan necessari per fer front a la crisi del coronavirus i atenuar els seus efectes sobre la ciutadania. De cara als propers dies es demanarà la col·laboració de més persones en aquesta i altres iniciatives solidàries similars.