Sant Joan de Déu de Manresa té ingressats 39 persones per coronavirus, 13 més que ahir

Hi ha una quarantena de pacients a l'hospital també ingressats que estan pendents del resultat de la prova

A l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa hi ha 39 persones ingressades de casos confirmats per coronavirus. Són 13 més que no pas les que hi havia aquest dimecres, que eren 26.

A més a més hi ha una quarantena de pacients també ingressats que estan pendents de la prova per confirmar si pateixen el Covid-19 o no. En aquest cas la xifra és similar a la que hi havia dimecres. Des de llavors en alguns casos s'ha confirmat i en altres s'ha descartat, però tot i així ha arribat més gent amb la sospita que podrien patir la malaltia.

Pel que fa als professionals de la Fundació Althaia de Manresa que han estat confinats a casa la xifra ha crescut però no al ritme que ho ha fet al llarg de la setmana. Actualment són 106, i 6 d'ells han donat positiu. Dimecres eren 101, i llavors hi havien 5 positius.

La Fundació Althaia de Manresa a més a més de gestionar l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa també porta la Clínica de Sant Josep, el Centre Hospitalari i els centres d'atenció primària de les Bases de Manresa i el Barri Antic.