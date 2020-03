Cinc persones han mort al llarg d'aquesta setmana a Manresa pel coronavirus

Cinc persones han mort al llarg d'aquesta setmana a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa a causa del coronavirus. En total, amb la defunció que hi va haver la setmana passada ja són sis les persones que han perdut la vida al centre hospitalari de la capital del Bages per culpa de la pandèmia.

Tot i que les cinc morts s'han produït de manera esglaonada al llarg de la setmana, no ha estat fins avui que Althaia, la fundació responsable de l'hospital manresà, n'ha pogut confirmar la causa, atès que les proves que es fan per saber si es té la malaltia triguen uns dies, han explicat. Mentre que la persona morta la setmana passada es va poder saber que tenia relació amb el focus de contagi d'Igualada, en el cas dels altres cinc difunts no s'ha pogut saber.



51 ingressats amb la COVID-19

Amb dades actualitzades aquest vespre de dissabte, hi ha un total de 51 pacients ingressats a Manresa que ja se sap que tenen la COVID-19 i n'hi ha una seixantena més d'ingressats que encara estan pendents dels resultats de la prova. Pel que fa als professionals sanitaris de la fundació, n'hi ha 124 que estan confinats a casa seva. Quinze han donat positiu en la prova i la resta estan pendents encara del resultat.