Mor Josep Renalias, antic professor de l'escola Paidos i el FEDAC de Manresa

Ha mort el conegut professor de l'Escola Paidos i el FEDAC de Manresa, Josep Renalias, a l'edat de 74 anys, segons han confirmat a aquest diari amics i companys que el coneixien bé. Renalias ja tenia complicacions de salut. Va morir divendres al vespre a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa, tenia 74 anys i al marge de la seva activitat com a docent, estava implicat en iniciatives cultural de la ciutat. Actualment estava jubilat, però el seu caràcter afable l'han portat a ser recordat pels antics companys de les escoles, amb els quals encara mantenia una bona relació.

Químic de formació, era professor de física i química a l'Escola Paidos de Sant Fruitós de Bages i del FEDAC, centre on va ser cap d'estudis . "No en va ser fundador del Paidos, però sí que hi va estar des dels inicis. Era una persona molt afable i positiva. Tothom l'estimava", explica el director de l'Escola Paidos, Jordi Costa. Precisament en aquest centre, Renalias va impulsar una cooperativa d'alumnes, plataforma que va ser per iniciar tot de propostes culturals entre l'alumnat.

Estava implicat en iniciatives culturals i associacions de la ciutat, i en aquest sentit era un membre actiu de la Penya Blaugrana i també estava vinculat a l'Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages, de fet era molt aficionat a col—leccionar xapes de cava. "També era un amant de la gastronomia i estava molt interessat en Berga i les activitats que s'hi feien a la capital berguedana", explica Rodolf Clotet, professor de FEDAC.