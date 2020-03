Sant Joan de Déu afegeix una nova defunció pel coronavirus a les sis d'aquesta setmana a Manresa

Set persones, la darrera de les quals avui diumenge, han mort aquesta setmana a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per culpa del coronavirus. Segons les darreres dades facilitades per la Fundació Althaia, avui hi havia 77 casos de persones ingressades amb la COVID-19 confirmada, que son 26 més que ahir dissabte. Pel que fa a les que també hi ha ingressades pendents de la prova, han passat de la seixantena a la quarantena. No s'ha actualitzat la dada dels professionals confinats a casa pendents de la prova, que dissabte eren 124, dels quals 15 ja havien donat positiu.

L'ICS ha informat que hi ha 122 positius confirmats entre les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès i una mort, la d'Althaia. Per part seva, l'Hospital Sant Bernabé de Berga també ha confirmat les dues morts pel coronavirus al centre sanitari de les quals ja va informar ahir aquest diari, una divendres i l'altra ahir dissabte.