Crida urgent de la fundació Sant Andreu Salut: necessita termòmetres d'infraroig

La fundació Sant Andreu Salut de Manresa fa una crida urgent a la població del Bages. Demana a tothom qui tingui un termòmetre d'infraroig i que no en faci ús que s'hi posi en contacte per tal que el puguin recollir de manera segura a casa seva. El contacte per fer-ho és fundacio@santandreusalut.cat.

Els termòmetres d'infraroig són indispensables en aquests moments, ja que permeten prendre la temperatura a les persones ateses d'un manera ràpida i sense cap mena de contacte amb els professionals sanitaris.

Cal contactar al correu indicat anteriorment i posar a següent informació: nom, telèfon i adrça del domicili on es farà la recollida (dins del Bages).

La fundació Sant Andreu Salut també va fer aquest diumenge una crida per afegir professionals al seu equip davant la crisi pel coronavirus. Fins aquesta tarda ja havien rebut 35 currículums. Demana gerocultors i auxiliars d'infermeria i/o infermers tant per a l'Hospital de Sant Andreu com per a les residències que gestiona.