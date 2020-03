Els geriàtrics de la regió central no tenen prou material per fer front a un contagi

Van contactar amb un fabricant xinès de màscares per no haver de patir pel subministrament. Els responsables de la fundació que gestiona les residències de Navarcles i Castellgalí volien d'aquesta manera disposar de material suficient per fer front a qualsevol eventualitat, però davant l'emergència sanitària l'adquisició de material de protecció no depèn de la comercialització. És una qüestió d'estat. Per aquest motiu des del servei de control de duanes els van advertir que requisarien el material a l'aeroport si el compraven. Les dues residències del Bages tenen material, però com altres de la Catalunya Central consultades per aquest diari no en tenen prou si algun dels avis o el personal es contagia.

Les autoritats sanitàries estan alerta dels geriàtrics perquè els avis són la població més vulnerable de la pandèmia, i per les víctimes registrades a residències de l'Estat, dues de a les quals a la Catalunya Central. En una residència de Capellades van morir set avis la setmana passada i cinc en una altra d'Olesa de Montserrat. La situació ha arribat a tal punt que una de les mesures preses per l'Estat espanyol ahir inclou la intervenció de residències privades. Els geriàtrics consultats per aquest diari no tenen afectats, però asseguren que ara se'ls ha tallat el subministrament de màscares i altres material de protecció, com gel desinfectant, tot i afegir que en tenen prou per desenvolupar la tasca amb certa normalitat les properes setmanes.

«Som molt més curosos amb l'ús del material perquè no es pot malgastar, i així ens assegurarem que en tenim. De moment anem fent. Disposem de màscares de roba, que no protegeixen tan eficaçment, però és el que hi ha. Les mesures que estem prenent són molt estrictes i per aquest motiu confiem a no tenir cap infectat, perquè en el cas que n'hi hagi no disposarem de material», explica Maria Bosch, directora general de la fundació Ibada, que gestiona les residències de Navarcles i Castellgalí, amb 104 i 82 avis respectivament.

Els avis d'edat avançada a vegades tenen febre i això no significa que estiguin malalts o infectats, però aquest dies tota precaució és poca. Per aquest motiu Ibada va alertar el departament de Salut del cas d'un avi que tenia unes dècimes. «Va ser una febre d'un dia i l'avi està bé, però no va venir ningú del departament de Salut per fer-li la prova. En tot cas, és normal que els avis tinguin febre», afegeix Bosch. Al resident amb febre se l'ha aïllat i Salut va enviar una bossa amb material per atendre aquest cas concret.

Per la seva banda, la directora de la residència de la Font del Capellans de Manresa, Anna Valverde, explica que van «escassos de màscares» i n'estan reservant «per si es confirma algun cas o algú presenta símptomes». Ara no hi ha cap indici que tinguin cap infectat. Tampoc és que els falti material perquè tenen gel desinfectant i guants, però no serien suficients si hi ha una emergència. «No em sembla correcte queixar-me perquè no en tenim cap cas i als hospitals sí que estan atenent pacients que han donat positiu. En el cas que m'hi trobi, ja estudiaríem com ho fem», afegeix.

La serenitat del personal



El personal de les residències de gent gran estan alerta davant la situació d'altres on tenen contagiats, però els responsables asseguren que desenvolupen la feina diària amb serenitat i professionalitat. «Externament, les cuidadores estan animades i amb el mateix estat d'ànim davant dels avis», explica Rossend Coll, president de la fundació que gestiona el geriàtric de la Sagrada Família de Manresa. Tots els responsables consultats expliquen una situació similar i que l'ambient a dins de les instal·lacions és com el de sempre.

«La sensació és molt estranya, però si tinguessin un estat d'ànim dolent ja no ens dedicaríem a aquesta feina. Estem valentes i amb molta força», explica la directora de la Residència Sant Bernabé de Berga. En aquest geriàtric, i els altres consultats, han activat les videotrucades davant la prohibició a qualsevol familiar de visitar els avis. «Així els parents es queden més tranquils. Hi ha residents que no poden parlar, però com a mínim la família els pot veure», explica la responsable de la residència berguedana. El contacte a distància ha substituït les visites, i tots esperen que la situació acabi per tornar a veure's físicament.